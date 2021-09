Le Bloc Québécois vise une majorité de sièges en Montérégie

Alors que les chefs sortants Justin Trudeau et Yves-François Blanchet ont multiplié les visites en Montérégie lors des élections fédérales 2021, le Bloc tente de maintenir un maximum de sièges mais la lutte risque d'être corsée avec les libéraux.

Le Bloc en avait obtenu 32 en 2019, il avait fait élire 8 députés en Montérégie.

En 2019, les Libéraux en faisaient élire 4 dans la région: Alexandra Mendès (Brossard-Saint-Lambert), Sherry Romanado (Longueuil Charles-Le Moyne) Brenda Shanahan (Chateauguay-Lacolle) et Peter Schiefke dans Vaudreuil-Soulanges.

Le premier bloquiste élu en Montérégie a été le vétéran Louis Plamondon dans Becancour-Nicolet-Saurel, pour un douzième mandat, avec une majorité de plus de 5000 voix.

Dans Beloeil-Chambly, le chef bloquiste sortant Yves-François Blanchet a été réélu facilement, après le dépouillement des votes de seulement 36 bureaux sur 292. Il avait remporté son siège avec une majorité de 18 998 voix en 2019.

Il a fait campagne contre Marie-Chantal Hamel des Libéraux, Stéphane Robichaud des Conservateurs et Marie-Josée Béliveau.

Parmi les enjeux importants en circonscription, il veut relancer Parcs Canada pour qu'une piste cyclable sur le barrage Fryer, à Richelieu, voit le jour.

Depuis quelques années, des citoyens demandent à pouvoir y circuler, du Chemin des Patriotes à Carignan, où se trouve le fort Sainte-Thérèse.

Normandin sollicite un second mandat fort

Dans Saint-Jean, la députée sortante Christine Normandin souhaite consolider son emprise sur la circonscription alors qu'en 2019. Son plus proche rival, l'ex-député libéral Jean Rioux, avait obtenu 30,6% des voix en 2019.

Tout au long de sa campagne, l'avocate de formation de 37 ans s'est engagée à poursuivre son travail en veillant à ce que la loi 21 sur la laïcité de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes ou la diversité culturelle.

Elle souhaite aussi s'attaquer au tourisme et au dossier de l'aéroport de Saint-Jean en partenariat avec la Ville, notamment avec un projet d'avion-taxi.

Bloc québécois

Blanchet veut reconquérir Beloeil-Chambly

Dans Beloeil-Chambly, le chef bloquiste sortant Yves-François Blanchet tente de reconquérir la circonscription. Il avait remporté aisément son siège avec une majorité de 18 998 voix en 2019.

Il a fait campagne contre Marie-Chantal Hamel des Libéraux, Stéphane Robichaud des Conservateurs et Marie-Josée Béliveau.

Parmi les enjeux importants en circonscription, il veut relancer Parcs Canada pour qu'une piste cyclable sur le barrage Fryer, à Richelieu, voit le jour.

Depuis quelques années, des citoyens demandent à pouvoir y circuler, du Chemin des Patriotes à Carignan, où se trouve le fort Sainte-Thérèse.

Il veut aussi s'assurer que le projet d'incubateur industriel dans la MRC de Rouville voit le jour et obtenir une desserte ferroviaire de VIA Rail à McMasterville et que le fédéral respecte tout ce qui est de juridiction provinciale.

Savard-Tremblay vise un mandat fort dans Saint-Hyacinthe-Bagot

Dans Saint-Hyacinthe-Bagot, le bloquiste sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui avait obtenu 41,4% des voix en 2019 a fait campagne sur la gestion de l'offre, la relance de l'économie et la protection des aînés.

Il affrontait l'ex-députée néodémocrate Brigitte Sansoucy, qui tente un retour après sa défaite de 2019 aux mains du bloquiste, la libérale Caroline Joan-Boucher (une agronome) et le juricomptable André Lepage, qui a eu la visite à deux reprises de son chef Erin O'Toole à Saint-Hyacinthe.