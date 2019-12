Les CAVAC vont mieux outiller les enfants qui témoignent en cour

Témoigner lors d'un procès criminel ou pénal n'est jamais facile, alors imaginez pour les centaines d'enfants qui doivent le faire chaque année. C'est là qu'entre en jeu le programme à l'intention des témoins mineurs, qui sera bientôt déployé en Montérégie.

Les avocats sont parfois réticents à faire entendre des mineurs comme témoins dans une cause, malgré leur pertinence, par peur qu'ils se défilent ou ne parviennent pas à s'exprimer adéquatement devant la rigueur des questions et dans un environnement austère. Afin de les aider et de mieux les préparer à ce qui les attend en cour, le CAVAC de la Montérégie déploiera après les Fêtes le programme Enfants-Témoins.

Ce programme vise à préparer et à informer un enfant témoin, avant les audiences, quant au déroulement de la journée et aux façons de faire du juge ou des avocats. Les faits de la cause en question ne sont jamais abordés, mais l'enfant est mis au fait du type de questions qui pourraient lui être posées, par exemple, grâce à des mises en situation.

Le palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu sera le premier à tester le programme dans la région. Il y a déjà là une salle de rencontre adaptée pour les enfants.

« Contrairement à la croyance populaire, les enfants, même les très, très jeunes, peuvent rendre un témoignage crédible et clair. Il faut juste les préparer. Il y a plusieurs rencontres avec l'enfant, ça va jusqu'à sept rencontres, et on les aide à développer certaines compétences pour témoigner. On observe que lorsque c’est difficile en contre-interrogatoire, l’enfant pourrait s’éloigner de la vérité. Il faut les aider à ne pas être impressionnés par les questions, la répétition de questions. Ça les rend solides. » - Me Catherine Cartier, directrice générale du CAVAC de la Montérégie

À la suite des rencontres, l'enfant sera mieux outillé et donc plus calme lors de l'audience, car il se sentira compétent et plus confiant quant à son témoignage. Une intervention est aussi faite auprès des parents, afin qu'ils puissent soutenir leur enfant dans cette épreuve. Le témoin mineur pourra aussi se familiariser avec l'environnement du palais de justice et son vocabulaire précis et complexe, grâce à des activités ludiques.

Tous les intervenants du CAVAC ont été formés pour accompagner les enfants, que ce soit en termes de soutien avant ou pendant le témoignage devant la cour. Le but est de s'assurer que les enfants ne vivent pas une expérience négative ou traumatisante lorsqu'ils doivent alller à la cour et qu’ils en ressortent si possible avec un sentiment d’accomplissement.

Une rencontre bilan aura toujours lieu à la suite du témoignage de l'enfant afin de revenir sur son expérience devant le tribunal.

Accueil positif des procureurs

La directrice générale du CAVAC de la Montérégie a rencontré les procureurs de Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi pour leur faire part de l'initiative et ils ont tous été ravis du programme. Après le projet-pilote johannais, le programme devrait être déployé dans les autres palais de justice de la région, notamment à Saint-Hyacinthe.

À la base, le programme enfant-témoin est une initiative du CAVAC de l’Outaouais et est en train de se déployer dans tous les CAVAC de la province. Récemment, une association française est venue rencontrer le CAVAC de l’Outaouais afin de collaborer et de mettre sur pied ce type d’initiative dans leur région.

Selon Me Cartier, ce type de programme d'aide pourrait aussi être déployé auprès des victimes d'exploitation sexuelle, de violence conjugale ou toutes autres victimes pour lesquelles il peut être plus difficile de témoigner. Elle espère qu'une réflexion à ce sujet se fera plus sérieusement dans les prochaines années.