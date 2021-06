Le chantier de la Maison des aînés de Beloeil est lancé

Le chantier de la nouvelle Maison des aînés de Beloeil a été lancé lundi midi. Plusieurs dignitaires, dont les ministres Marguerite Blais et Simon Jolin-Barrette ont procéder à la traditionnelle pelletée de terre au coin du boulevard Yvon L'Heureux et de la rue Saint-Jean-Baptiste.

Déjà, des travaux d'excavations et des fouilles archéologiques ont eu lieu depuis les dernières semaines.

La nouvelle infrastructure offrira aux aînés de la région un milieu de vie à dimension humaine. La résidence comportera huit unités climatisées de 12 places chacunes, avec 96 chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chacune des personnes âgées.

«Le mieux-être des personnes âgées est une de mes constantes préoccupations. Avec la construction des maisons des aînés, dont celle de Beloeil, notre gouvernement améliore l’offre d’hébergement et de soins de longue durée des aînés avec des installations qui répondent davantage à leurs besoins. Il est important que les aînés puissent se sentir comme à la maison dans leur nouveau milieu de vie. C’est ce que je souhaite avec la réalisation de ce projet.» Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants

Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l’environnement des maisons des aînés facilitera l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion.

«Grâce à ce projet, nous serons en mesure d'offrir un milieu de vie sain, chaleureux, moderne et surtout accueillant aux aînés de notre communauté. Les besoins sont grands dans la région et nous nous faisons un devoir de mieux y répondre. La construction de cette nouvelle maison des aînés était très attendue.» Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel et devrait contribuer à l’attractivité et à la rétention de cette main-d’œuvre