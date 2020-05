Le chantier de la rue Duvernay à Beloeil débutera à la mi-juin

L'important projet économique et environnemental de revitalisation de la rue Duvernay à Beloeil débutera à la mi-juin. Il est déjà financé à la hauteur de 750 000$ par le fédéral et la Fédération canadienne des municipalités et la mairesse Diane Lavoie croit que le déconfinement graduel permettra d'accomplir la majorité des travaux en grande partie cet été puisque plusieurs commerces n'opèrent pas à pleine capacité.

C'est un projet majeur d'un peu plus de 5 millions de dollars qui permettra de dynamiser le secteur tant du point de vue des commercants que du côté de l'environnement.

Un échéancier détaillé et un plan de circulation seront diffusés dès le début des travaux mais les ébauches sont prometteuses.

Cet été et cet automne, on veut notamment planter 200 arbres à grand déploiement, installer du mobilier urbain et deux bornes de recharge pour véhicules électriques

L'ensemble des travaux ayant le plus d'impact sur les commerces seront réalisés en 2020 et la portion de Bromont/Lechasseur pourrait être reportée à 2021 au besoin

Avec ce projet on veut revitaliser l'artère, favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie dans le sol et lutter contre la chaleur ambiante, explique Diane Lavoie.

«Nous espérons faire une grande majorité des travaux de l'ordre de 5 millions cette année, il faut rendre cette artère plus conviviale. Nous avions des problématiques avec les piétons et les automobilistes en raison du manque de stationnement. Nous débuterons les travaux dans la zone des commerces pour diminuer l'impact dans la zone des commerces, qui vivaient les fermetures et qui ne fonctionnent pas à pleine capacité. De telle sorte qu'en septembre et octobre, nous serons très avancés pour la poursuite des travaux.» Diane Lavoie, mairesse de Beloeil

Les aménagements permettront aussi de créer une placette publique et d’aménager des zones de consommation à l’extérieur des commerces

Selon elle, l'annonce de ce chantier est une bonne nouvelle pour le commerce local qui a beaucoup écopé des fermetures au sein de la CMM, qui se sont prolongés jusqu'au 25 mai et dont le chiffre d'affaires a été secoué.

C'était aussi déjà à l'agenda de la planfication 2018-2028.

«C'est sans compter que sur le plan social, ca permettra à nos citoyens de redécouvrir le secteur et on veut favoriser les déplacements actifs avec le vélo et la marche, ca se fera dans une optique de développement durable aussi avec des bornes électriques et les arbres à grand déploiement. Nous avons des commerces spécialisés et de niche sur le territoire et avec la COVID-19, ils étaient fermés, ce sera l'occasion de les redécouvrir dans un souci de sécurité pour tous les usagers» Diane Lavoie, mairesse de Beloeil

.