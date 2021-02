Le chef-mentor johannais Rosaire Quévillon remporte un prestigieux prix national

L'accompagnement des entrepreneurs est un sujet criant d'actualité en Montérégie alors que certains entrepreneurs doivent fermer, d'autres ont des défis de recrutement et certains ont besoin d'un coup de pouce pour se réinventer et se maintenir la tête hors de l'eau. Le chef-mentor Rosaire Quévillon, qui fait du mentorat auprès d'entrepreneurs du Haut-Richelieu depuis 19 ans est bien au fait de cette situation et ses efforts sont reconnus par ses pairs.

Les statitistiques montrent que les nouveaux entrepreneurs augmentent leur chance de réussite avec l'aide d'un mentor.

Le chef-mentor Rosaire Quévillon (au sein du Réseau M) a soutenu bon nombre d'entrepreneurs du Haut-Richelieu via le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie en offrant du «coaching», il recevait hier une importante reconnaissance nationale qui se veut une consécration de ses années de travail.

Il a été honoré au Gala Moment Mentoras en recevant le prix Aline et Marcel Lafrance et après bon nombre d'années, il a toujours la flamme d'accompagner les jeunes pousses comme les entrepreneurs aguerris.

La reconnaissance est remise à des mentors qui ont fait preuve de leadership, d’innovation depuis plusieurs années, envers la cause du mentorat pour entrepreneurs.

En plus d'avoir été cadre scolaire aux services éducatifs, à la direction d’école, M. Quévillon été homme d'affaires tant au niveau industriel, commercial que financier pendant plusieurs années.

Une distinction qui l'émeut, à un moment où bien des entreprises ont besoin d'un guide pour passer à travers les difficultés économiques.

«Ca remue beaucoup en-dedans, c'est très émouvant d'en arriver là. Il y a quand même 1750 mentors au Québec, c'est une communauté qui bouge. J'ai accompagné 23 entrepreneurs jusqu'ici, parfois des débutants et d'autres qui sont aguerris. Et en pandémie, c'est un défi, on ne peut plus se déplacer mais je fais de l'accompagnement par Zoom auprès de 5 . Un entrepreneur a la capacité de se retourner sur un 10 sous: à l'approche de 80 ans, je suis toujours aussi passionné et je rencontre des gens créatifs, inventifs qui veulent passer à travers» Rosaire Quévillon, chef-mentor Réseau M

Si vous êtes un entrepreneneur qui a des difficultés ou souhaitez vous-même offrir votre expertise comme mentor, il est possible de joindre le Réseau Mentorat et le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie au 450-357-9800.