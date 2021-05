Le Collège militaire de Saint-Jean redevient une institution universitaire

La gouvernement du Québec dépose un projet de loi pour faire du Collège militaire Royal de Saint-Jean pour qu'il redevienne officiellement un établissement universitaire. À moyen terme, on peut penser qu'il pourra accueillir plus d'étudiants militaires, de professeurs, chercheurs et même, plus de militaires de l'extérieur de la région.

L'annonce a été faite ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieure Danielle McCann et des collègues du gouvernement, comme le député de Saint-Jean Louis Lemieux.

En 1985 (à l'ouverture), le Collège était de niveau universitaire mais il a fermé ses portes en 1995, donc il avait perdu son titre «d'établissement universitaire».

En 2008, les activités ont repris et depuis 2019, il y a un seul baccalauréat qui est offert, mais sans le statut officiel d'établissement universitaire «officiel».

Il compte actuellement 21 professeurs et une soixantaine d'étudiants mais plusieurs militaires du Canada viennent y parfaire le francais dans le cadre de leurs fonctions.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieure Danielle McCann, ca permettra peut être plus d'étudiants, plus de programmes à moyen terme et plus de recherche.

«Plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de rencontrer les gens du Collège, hier. Il veulent développer davantage de programmes. Actuellement, il y a une soixantaine d'étudiants avec le baccalauréat en études internationales mais il pourrait y en avoir jusqu'à une centaine en ajoutant des programmes. Ca voudrait dire plus de professeurs et de recherche si l'on attire plus de programmes» Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Une excellente nouvelle qui était attendue du député de Saint-Jean Louis Lemieux puisque la Saint-Jean jouit déjà du titre de Ville Garnison