Le compte de taxes résidentiel en baisse de 0,8 % à Beloeil pour 2021

Les citoyens de Beloeil bénéficieront d'une baisse de leur compte de taxe foncière de 0,8 % en 2021, alors que la pandémie en affecte encore plusieurs durement. C'est la même chose pour le secteur agricole. Les commerçants et industriels de Beloeil auront pour leur part un gel de leur compte de taxes, selon la présentation faite hier.

La Ville a présenté hier soir un budget de 45,5 millions de dollars, une variation de 675 800$ par rapport à 2020. Il devrait être adopté tel quel le 14 décembre.

Pour une résidence moyenne évaluée à 315 700 $, le compte de taxes sera de 2 213 $ par année, en baisse de 0,8 %. Le taux de taxe foncière a diminué, mais les citoyens paieront 24 $ de plus en moyenne pour les services, avec des augmentations des tarifs pour l'eau, pour les ordures et l'environnement.

La directrice des Finances, Kathy Goyette, indique que depuis 9 ans, la variation du compte de taxes a toujours été sous l'Indice des prix à la consommation (IPC), qui est estimé à 0,20 % pour 2021.

Une enveloppe de 600 000 $ est notamment réservée pour la relance économique. L'aide gouvernementale accordée en lien avec la pandémie sera affectée à des projets non récurrents.

Le programme triennal d'immobilisations est de 40,7 millions pour 2021 à 2023. Il a été présenté en octobre dernier. En 2021,12,2 millions seront investis. La Ville prévoit 6,2 millions iront pour les infrastructures routières et 2 millions pour les parcs et espaces verts.

Beloeil a comme priorités de dans sa planification stratégique pour l'an prochain de compléter le prolongement du boulevard Serge-Pépin, de réaliser les plans et devis pour l'urbanisation de la rue Saint-Jean-Baptiste et le plan concept pour le boulevard Yvon-L’Heureux Nord

Plusieurs projets sont au menu pour l'administration municipale.

« On poursuivra le virage numérique, entre autres par la numérisation des dossiers du génie et à l'urbanisme. On va mettre en place aussi des mesures d'optimisation du travail, entre autres le télétravail et des espaces de travail partagés. »

- Diane Lavoie, mairesse de Beloeil