Le cracheur de Granby devra répondre de ses gestes le 16 juillet prochain

L'homme de 34 ans, désormais connu comme le «cracheur» de Granby devra faire face à la justice le 16 juillet prochain. C'est à ce moment que la Direction des poursuites criminelles et pénales déposera son rapport et s'il y a des chefs à poser contre lui pour l'événement survenu le 22 mars au supermarché Maxi.

Le Service de police de Granby l'a longuement interrogé mardi et la Direction des poursuites criminelles déterminera s'il y a des accusations à porter.

Bref rappel des faits: pour une raison encore inexpliquée, l'homme aurait craché au visage d'un client le 22 mars en après-midi et se serait montré très agressif à son endroit.

Selon la police, il se serait aussi montré agressif à l'endroit d'autres clients dans une épicerie Maxi de Granby, vers 14h45 sur la rue Saint-Jacques.

Or, mardi matin, après la diffusion dans les médias d’un avis de recherche, il se rendait de lui-même au poste de police.

Pour l'instant, il s'expose à des accusations de voies de fait et de menaces mais le DPCP statuera officiellement sur son cas le 16 juillet au palais de justice de Granby

L'agente Caroline Garand explique aussi que d'autres témoins sont rencontrés, dans l'intervalle, pour établir la chronologie et le pourquoi de l'événement

«Il a rencontré nos enquêteurs sous promesse de comparaître le 16 juillet et le procureur doit maintenant officialiser les accusations à porter. Pour l'instant, il s'expose à des chefs de voies de fait et d'avoir proféré des menaces. L'enquête se poursuit. Nous faisons actuellement des vérifications d'usage importantes, notamment visionner les caméras de l'établissement, rencontres de témoins, la victime et l'agent de sécurité qui a pu être témoin de certaines choses.»

Agente Caroline Garand, porte-parole Service de police de Granby