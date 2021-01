Le cri du coeur d'un père qui veut que sa fille voit son frère qui va mourir

Alors que son bébé de 9 mois doit mourir sous peu au CHU-Sainte-Justine d'une maladie rare, un père de famille de Sainte-Julie fait tout pour que sa fille de 4 ans puisse voir son petit frère une dernière fois. Une permission qui a été refusée aux parents jusqu'ici en raison de la pandémie.

Dans une lettre ouverte émouvante, il veut aussi sensibiliser la population au fait que des familles sont séparés pendant la pandémie, notamment en raison d'hospitalisations et de maladies infantiles et espère faire bouger le gouvernement sur cette question.

Le petit Samuel, le fils d'Étienne Potvin-Albert et Marie-Claude Saint-Hilaire ( des citoyens de Sainte-Julie) est hospitalisé depuis neuf mois au CHU Sainte-Justine (soit à sa naissance).

Il est atteint d’une maladie génétique rare et une greffe de foie était espérée mais elle n'aura finalement pas lieu, a fait entendre l'hôpital.

Le CHU Sainte-Justine aurait également refusé qu’il puisse être baptisé avant sa mort en raison de la pandémie et de nombreuses restrictions dans les hôpitaux.

Etienne Potvin-Albert a publié une lettre sur le blogue, La vie est un piment et espère que l'établissement reverra sa décision.

«Je ne connais pas les mots pour t'expliquer pourquoi il t'est interdit de visiter ton frère avant qu'il ne soit dans un état moins présentable à un enfant de ton âge, « en situation de mort imminente », comme on dit dans le jargon. Je ne comprendrai jamais pourquoi, puisque nous vivons dans la même bulle, tu constitues un trop grand risque pour ton frère et le personnel. Probablement parce que c’est inexplicable. Je t'embrasse, je dors près de toi, on fait la bataille d’oreillers du vendredi soir, je te donne ton bain, puis je vais veiller sur ton frère à l'hôpital à chaque jour. Tu constitues le même niveau de danger que ta mère et ton père pour ton frère et l'équipe soignante. Tout au plus. J’ai demandé qu’on m’explique pourquoi. Personne n’a encore pu trouver les mots pour m’éclairer, mon cœur. Je sais pourtant que tu as peu de risques de t’infecter de COVID-19, que tu sais porter le masque et te laver les mains, que le personnel de l'hôpital s’avère un plus grand danger pour toi que l’inverse, malgré ton jeune âge. Après tout, tu es isolée à la maison depuis bientôt un an. Ici, il n'y a pas d'enfant à l'école ni de visiteurs du dimanche».

Extrait de la lettre d'Étienne Potvin-Albert