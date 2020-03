Le déversement d'eaux usées terminé en 38h30 à Saint-Jean-sur-Richelieu

Voilà une bonne nouvelle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le déversement d'eaux usées dans la rivière Richelieu s'est terminé une journée plus tôt que prévu.

La station d'épuration, à l'arrêt complet depuis mardi matin, est de nouveau en service depuis 22h30 mercredi soir. Les rejets d'eaux usées dans la rivière n'auront finalement duré qu'un total de 38h30 au lieu des 72 heures initialement prévues.

Au final, ce sont 108 000 mètres cubes d'eaux usées qui ont été déversés au lieu des 150 000 mètres cubes prévus initialement par la Ville.

Les travaux majeurs d'un million de dollars à faire à la station d'épuration ont avancé beaucoup plus rapidement qu'anticipé. La Ville devait faire installer un troisième canal de dégrillage pour filtrer les déchets de ces eaux usées, en plus de modifier le trop-plein à l'entrée de la station d'épuration.

On peut attribuer le tout à la bonne planification du chantier, selon le porte-parole de la Ville, Sylvain Latour, qui ajoute que des surverses de cette ampleur sont exceptionnelles.

« Les travaux ont été planifiés depuis plusieurs, plusieurs mois. On avait une fenêtre d'opportunité qui faisait que peut-être, on pouvait penser que les travaux seraient de plus courte durée et ç'a été effectivement le cas. Ces travaux majeurs s'imposaient, on les a faits. Les autres opérations de surverses ou de débordement peuvent se faire durant l'été lorsqu'il y a des pluies abondantes, mais il n'y a pas de travaux de cette ampleur-là qui sont prévus prochainement. »

- Sylvain Latour, coordonnateur consultation publique et amélioration continue à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu