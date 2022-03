Le Fourquet Fourchette est fermé: est-ce qu'il y aura une relance?

À Chambly, le Fourquet Fourchette est fermé depuis la Saint-Valentin et le restera jusqu'à nouvel ordre. Il y aurait de nouveaux acquéreurs, mais chose certaine, la vocation actuelle ne sera pas maintenue (s'il y a une relance) et le propriétaire ne sera plus Richard Rassi.

Une trentaine d'évènements d'importance en mai et en avril ont dû être annulés jusqu'ici (notamment des mariages) en raison de l'incertitude, selon le responsable ventes et restauration Frédéric Pichette qui espère une relance, possiblement en restauration.

Il était en poste depuis 5 ans et ignore s'il fera partie de la nouvelle équation.

Une relance qui n'a pas fonctionné

M. Pichette confirmait récemment à notre service de nouvelles qu'une relance était possible: il avait présenté un plan de relance et de restructuration majeur à l'actuel propriétaire Richard Rassi, avec une salle de réception revampée, une programmation historique et culturelle, mais ce plan a été rejeté, selon lui.

Selon Frédéric Pichette, une annonce concernant l'avenir du site pourrait venir dans les prochains mois. .