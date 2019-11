Les travaux du futur Complexe aquatique de Brossard avancent selon l'échéancier prévu, alors que les médias ont pu constater le tout lors d'une visite privilège cet avant-midi. Situé non loin du skate parc et de l'aréna, il viendra compléter le pôle sportif dans le secteur.

Le projet de 45 millions de dollars se veut une infrastructure à vocation régionale, qui sera ouverte aux résidents comme aux gens de l'extérieur.

Le complexe comprend un bassin d'entrainement, d'une longueur de 50 mètres. Il sera agrémenté notamment d'une Tyrolienne, d'une corde de Tarzan et de plateformes de plongeon, à usage récréatif. Ce sera le premier bassin de taille olympique au Québec avec accessibilité universelle à 100 % pour les personnes à mobilité réduite.

La Ville de Brossard a conçu tout le projet avec le souci d'être inclusif, ce qui a guidé les décisions depuis le début.

« Ici, non seulement il y a une rampe, mais il y a des marches, donc les gens peuvent descendre avec leur marchette ou avec leur fauteuil roulant et non avec une échelle, c'est ça, l'accessibilité. En plus, on a aussi un treuil et une grue, un lève-patient pour descendre les gens au bassin. » - Éric Leuenberger, chef de division aquatique à la Ville de Brossard

À l'intérieur du complexe, il y aura aussi un bassin récréatif adapté pour les baigneurs de 0 à 102 ans, avec turbines de nage, glissades et rivière à courant, entre autres. L'eau y sera plus chaude et permettra une grande offre d'activités aquatiques.

Audrey Folliot, Bell Média. Le bassin récréatif du futur Complexe aquatique de Brossard sera adapté aux personnes de 0 à 102 ans.

À cela s'ajoute une zone bien-être pour les non-baigneurs de 18 ans et plus, rappelant l'offre des spas, avec sauna sec, bains à remous et hammam. Il estime que ça permettra de démocratiser l'expérience du spa, alors que c'est courant ailleurs au pays.

Nudité interdite dans le vestiaire

Il sera interdit de se balader nu dans les vestiaires, qui suivent le modèle universel mixte, aussi accessible à tous. Dans ce modèle, qui existe déjà à Montréal et Beloeil notamment, tout se fait en cabine privée. Il y en a de différentes dimensions pour se changer, certains même avec douches intégrées, pour pouvoir accueillir un couple, une famille ou une personne handicapée et son aidant.

Il y aura certainement de l'éducation à faire alors que ce modèle n'est pas encore très répandu au Québec. Une campagne de communication à cet effet est d'ailleurs prévue.

Le développement durable est aussi au coeur du projet, explique le chef de division aquatique à la Vill de Brossard.

« Avec l’humidité qui sort de la piscine, on est en mesure de récupérer beaucoup de chaleur. Cette chaleur-là est redonnée dans le bâtiment. Non seulement la chaleur est récupérée, mais par exemple, on va récupérer l'eau de douche pour s'en servir dans les urinoirs. » - Éric Leuenberger

Audrey Folliot, Bell Média. Le chef division aquatique à la Ville de Brossard, Éric Leuenberger, explique le chantier du projet de complexe aquatique.

Tout l'éclairage sera au LED et les lumières seront activées par endroits grâce à des détecteurs de mouvements. Le toit est blanc pour éviter les ilots de chaleur et les matériaux utilisés pour la construction proviennent majoritairement de fournisseurs locaux.

Payé par les citoyens.. mais ouvert à tous

Les travaux de construction du bâtiment ont débuté en mai 2018. Le projet doit être livré au printemps ou à l'été 2020 et doit pouvoir accueillir 875 personnes en même temps. Le complexe aquatique aura ultimement couté 10 % de moins que le prix initial.

La mairesse, Doreen Assaad, se réjouit de ce projet qui fera rayonner la Ville, mais se désole du mode de financement choisi et de la façon dont les décisions ont été prises.

« Aussi, le fait que ç'a été un peu précipité à mon point de vue pour l'émission du contrat, ç'a été fait lors d'une assemblée extraordinaire juste avant de déclenchement des élections. On tourne la page. Maintenant, on est dans une situation où ça va être une fierté. » - Doreen Assaad

Audrey Folliot, Bell Média. La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, se réjouit de l'avancée des travaux du Complexe aquatique.

La tarification pour l'accès au complexe est toujours à l'étude, alors que les Brossardois devraient payer moins cher que les non-résidents, puisqu'à la base, ce sont eux qui financent le projet via leurs taxes municipales. La Ville n'a bénéficié d'aucune subvention pour la réalisation du projet, sauf du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec.

Les piscines utilisées par la ville actuellement sont louées à la commission scolaire et inaccessibles en journée, d'où le besoin d'un nouveau complexe.