Le Garde-Manger du Québec ouvre ses portes aux consommateurs montérégiens

Vous voulez acheter des produits typiquement montérégiens et ignorez l’étendue des produits offerts en pandémie? Une nouvelle carte de toute la gamme de produits et services offertes est maintenant disponible.

Une nouvelle carte complète disponible ici a été produite par l’équipe de «La Montérégie, le Garde-Manger du Québec» et permet de s’y retrouver facilement en fonction des commerces ouverts et de vos besoins.

C’est l’organisme Expansion PME qui chapeaute cette campagne.

La carte recense une centaine de producteurs et restaurateurs de toutes sortes pour faire des achats éclairés

Les producteurs agroalimentaires de la région évidemment ont dû adapter leur mise en marché en mettant en relief leurs produits et en diversifiant leur offre de produits.

Les campagnes d’achat local de l’UPA Montérégie, l’initiative du Panier bleu ont contribué à mousser l’achat local mais plusieurs producteurs à la ferme remarque une demande pour certains produits.

La carte permet rapidement de localiser les producteurs de fruits et légumes frais dans toutes les MRC, les fromageries, alcools artisanaux et bières d’ici et autres restaurants.

À ce jour la carte recense des centaines d’entreprises agroalimentaires et de restaurants offrant des produits du terroir.

Elle est mise à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation, mais il est recommandé de communiquer directement avec les entreprises avant de se déplacer.