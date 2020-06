Le Groupe MACH investira 160 millions dans le pôle Roland-Therrien à Longueuil

L'immobilier connaît un regain depuis quelques semaines malgré le ralentissement économique qui sévit avec la pandémie. Après l'annonce immobilière de plus de 500 millions de dollars du Groupe Devimco au centre-ville de Longueuil il y a quelques semaines, le Groupe MACH investira 160 millions dans le pôle Roland-Therrien.

On parle d'un projet immobilier résidentiel de 160 millions de dollars qui comportera 10% de logements sociaux et abordables en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la rue Bord-de-l'Eau à Longueuil.

C'est un deuxième investissement de taille dans l'immobilier dans le Grand Longueuil depuis quelques semaines.

Le premier en liste était ce projet immobilier mixte de 4 tours d'habitations mixtes de 500 millions de dollars de Devimco .

On se souviendra qu'en marge de l'annonce de Devimco, des groupes communautaires de Grand Longueuil et le FRAPRU s'inquiétaient de voir pousser les tours d'habitations sans que l'on développe le logement pour les ménages à faible revenu.

Ainsi donc, ce dernier projet prévoit la construction de tours résidentielles regroupant plus de 600 logements dont plusieurs pour accueillir de plus grandes familles.

Au moins 10 % de l'ensemble des logements du projet devront être destiné au logement social et 10% des unités devront comporter 3 chambres ou plus.

La mairesse de Longueuil Sylvie Parent explique que l'accès au logement demeure une priorité du conseil.

« Nous sommes sensibles à la réalité des clientèles plus vulnérables de Longueuil et avons signifié à maintes reprises notre souhait de répondre de manière durable à l'enjeu de l'accès au logement. Ce projet est un pas de plus pour bonifier l'offre de logements sociaux et abordables sur le territoire »

Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.