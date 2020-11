Le Groupe Maurice consulte en vue d'un complexe pour retraités à Saint-Hyacinthe

C'est confirmé: le Groupe Maurice aimerait voir naître un complexe pour personnes retraitées à Saint-Hyacinthe dans le stationnement du Provigo mais il reste plusieurs étapes à franchir. Le Groupe veut d'abord que les citoyens soient consultés avant d'aller de l'avant avec tout projet pour recevoir l'acceptabilité sociale.

On doit notamment faire des consultations publiques et écrites sur le sujet dès le 19 novembre. Le coût total et l'échéancier ne sont donc pas connus à ce moment-ci.

Le Groupe est déjà très bien établi au Québec avec une trentaine de résidences du genre.

Selon la porte-parole Sarah Ouellette, l'intérêt serait tourné vers une résidence de 348 unités d'une hauteur de 8 à 14 étages sur le boulevard Casavant Ouest, dans le stationnement du Provigo.

Une vidéo corporative de l'entreprise nous montre qu'il y aurait 328 unités de studio de 5 et demi pour une clientèle aînée autonome. Elle compterait aussi une vingtaine d'unités pour des personnes en perte d'autonomie.

Il y aurait aussi 7200 pieds carrés qui seraient mis à la disposition de commercants, ayant pignon sur rue sur le boulevard Casavant Ouest.

Le projet comprend aussi 255 places de stationnement dont près de 70% à l'intérieur du bâtiment.

Au dernier conseil, la Ville a autorisé un premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation PPCMOI. La résolution prévoit aussi des usages mixtes selon les documents de la Ville.

Le Groupe Maurice croit que ce projet structurant contribuerait de facon significative au rayonnement de la ville et à la vitalité des commerces mais joue de prudence quant aux étapes de mise en oeuvre.

«Convaincu que ce projet structurant contribuerait de manière significative et durable au rayonnement de la ville et à la vitalité des commerces du secteur, Le Groupe Maurice souhaite également servir le " mieux vieillir " des aînés de Saint-Hyacinthe en permettant à ceux-ci de demeurer dans leur région. Par ailleurs, bien qu'il souhaite de tout cœur voir ce projet de résidence prendre vie, Le Groupe Maurice ne peut, à l'étape actuelle, confirmer sa réalisation. Ainsi, par respect pour les citoyens et pour le processus en cours nous allons nous abstenir de tout commentaire pour le moment» Déclaration du Groupe Maurice

Notre service de nouvelles a pu obtenir une vidéo du projet (ci-bas) avec une présentation préalable du président et fondateur Luc Maurice.

