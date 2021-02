Le Haut-Richelieu mobilisé pour assurer sa relance post-pandémie

Plusieurs Johannais ont vu leur pouvoir d'achat diminuer en pandémie, certains ont été victimes de fermetures et se demandent concrètement comment la relance économique s'orchestrera dans les prochains mois. Un comité d’appui à la relance économique du Haut-Richelieu a dévoilé dans les dernièrs heures son plan d’action et ses recommandations pour la relance de l'économie.

Le comité a vu le jour, on s'en rappellera, en juin 2020 pour assurer une reprise rapide, efficace et durable et pour atténuer les craintes des commercants et industriels de la région.

Des travailleurs du Haut-Richelieu ont perdu leur emploi dans le milieu culturel, du tourisme, dans le commerce de détails et se demandent bien ce que 2021 réserve en terme de reprise des secteurs de l'activité.

6 secteurs clés de l’économie fragilisés par la crise ont été ciblés par ce comité: le commerce, le tourisme, les infrastructures, les industries, l'agriculture et l'immobilier.

Le plan propose donc de lancer une zone d'innovation en matière de sécurité publique dans le Haut-Richelieu, un projet qui doit créer des centaines d'emplois spécialisés dans les parcs d'affaires de la Ville et un Campus spécialisé en sécurité civile. La demande est d'ailleurs déposée au ministère de l'Économie.

Il propose aussi de mieux promouvoir le tourisme et assurer le développement durable de l'aéroport.

Dans les prochains mois, le comité (accompagné de la Ville de Saint-Jean, de la MRC et de NexDev) s'attellera à instaurer des priorités bien précises et à s'assurer d'attirer des investissements privés et de maintenir les emplois.

« Le conseil municipal accueille favorablement le plan d’action qui a été présenté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’élaboration de ce dernier. La mobilisation de tous est primordiale pour traverser cette crise et assurer la relance de notre économie »

Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Des décisions en infrastructures pour favoriser l'accélération de l'économie

En terme de priorités, le comité veut accélérer le développement de zones d’ambiance qui mettent en valeur le patrimoine, il y aura aussi une mise à jour du plan de développement de la zone agricole, à moyen terme.

Le comité est aussi clair quant au développement des affaires et de l'immobilier: toutes les décisions d’investissements en infrastructure seront d’abord prises en fonction de la capacité à accélérer le développement économique.

Le comité souhaite aussi simplifier les dossiers économiques et travailler avec les gouvernements pour trouver des leviers financiers supplémentaires pour les entreprises

Afin de coordonner la réalisation de ce plan, un comité multisectoriel sera mis sur pied en vue d’assurer le suivi des actions prévues à ce dernier.

NexDev-Les membres du comité d'appui à la relance économique dans le Haut-Richelieu