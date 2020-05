Le jeu libre désormais autorisé dans les rues résidentielles de Saint-Bruno

La pratique du jeu libre sera maintenant autorisée dans les rues résidentielles de Saint-Bruno. La nouvelle politique est adoptée par les membres du conseil municipal de Saint-Bruno mais doit recevoir l’acceptabilité sociale des citoyens avant chaque projet.

Le conseil estime que les conclusions du projet-pilote sur une portion de la rue Carillon et sur la rue Mesnard l'été dernier sont «convaincantes» mais cela ne se fera pas à n'importe quelle condition.

Cela demandera bien évidemment de la courtoisie, des ajustements et beaucoup de prudence dans les quartiers où ce sera déployé.

Chaque demande en fonction de la rue visée devra obtenir l’aval et l’acceptabilité sociale du voisinage.

Concrètement, pour que la pratique du jeu libre soit autorisée dans une rue locale, un citoyen doit d’abord en faire la demande et démontrer l’appui de 5 voisins.

La Ville analysera ensuite la demande tout en évaluant le débit journalier et le degré de pente de la rue.

Il y a aussi des secteurs où cela est prohibé et impossible.

«Le jeu libre est une excellente façon de faire bouger nos jeunes. Une telle initiative contribuera non seulement à développer des amitiés, mais aussi à favoriser la vie de quartier. Dans le contexte exceptionnel que nous vivons actuellement, les familles profiteront grandement d'une signalisation adaptée pour assurer la pratique sécuritaire du jeu libre dans la rue » Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville Martin Murray

Le ministère des Transports installe une signalisation dans les secteurs où le jeu libre est permis

Du marquage et des conditions strictes

Évidemment, si la rue est retenue, plusieurs étapes seront franchies pour sécuriser les secteurs tant pour les jeunes que pour les automobilistes.

Des balises seront alors installées au centre de la rue, il y aura des enseignes de circulation à l’entrée et à la sortie de la zone.

Cette année, la Ville débute plus modestement avec à la mise en place du projet sur un maximum de 10 rues ou tronçons de rue.

Le jeu libre sera autorisé entre 7 h et 21 h. Il faudra surtout être vigilant et éviter les zones comportant des courbes et des intersections et bien partager la chaussée.