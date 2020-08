Le Johannais Marc-André Paillé complète ses 12 Travaux pour l'Étoile

Le Johannais Marc-André Paillé a complété en fin de semaine les 12 Travaux de Marc-André, après un an d'efforts et de dépassement de soi.

Sa dernière épreuve était la plus exigeante et significative de toutes: compléter 41 boucles de course en sentier (90 km) au Mont-Saint-Grégoire. Marc-André Paillé a commencé vendredi matin 9h et terminé vers 17h samedi. Il a donc couru pendant environ 32 heures entouré de proches et d'amis, mais la pluie et la fatigue lui ont compliqué la tâche, mais il est fier d'avoir complété cette 12e épreuve.

« Je pense que j'ai goûté à toutes les températures possibles, que ce soit de la grosse chaleur, l'humidité, le soleil, la pluie, du brouillard. Ça nous a un peu ralenti sur nos descentes parce que les roches étaient vraiment glissantes. Après une quinzaine de tours, mes genoux m'ont signalé que c'était un peu de l'exagération... La persévérance, la résilience, ce sont des trucs qu'on a mis beaucoup en valeur tout au long de l'année, d'accepter les changements et d'aller jusqu'au bout. C'était vraiment très épuisant, mais très énergisant. » - Marc-André Paillé

Il avoue qu'avoir fait des tours la nuit, sans coureurs pour le supporter, il aurait probablement abandonné.

À raison d'une épreuve pas mois, il aura notamment fait de la natation, du vélo, de la course en sentier, du canot et même vécu une semaine dans un igloo. Certaines après le mois de mars ont dû être modifiées ou carrément repensées en raison de la pandémie.

Marc-André Paillé n'aura abandonné que trois épreuves dans l'aventure, qui se voulait un hommage à son père décédé à 41 ans, soit l'âge qu'il a aujourd'hui.

Jessyca Viens Gaboriau Photographe. Marc-André Paillé a vécu une semaine dans un igloo cet hiver.

Se dépasser pour les enfants de l'Étoile

Le Johannais s'était lancé ce défi pour rendre hommage à son père, mais également pour aider les jeunes plus vulnérables. Marc-André Paillé aura également amassé au fil des épreuves quelque 40 000 $, son objectif secret, pour la mise en place d'un programme de thérapie par l'aventure mené par l'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.

Le Johannais est très reconnaissant de l'aide de la communauté et lance ce message.

« C'est important de rêver, c'est important de passer du temps avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent. Aider la communauté, être dehors, profiter du plein air et s'amuser puis de persévérer dans nos rêves. Des fois, on a des embûches dans la vie, mais il faut voir le positif là-dedans qui va nous permettre d'être plus fort et de foncer. On se relève et on continue et il ne faut pas être gêné de demander de l'aide. Tant mieux si j'ai réussi à driver des gens. Osez, foncez, tout est possible. » - Marc-André Paillé

Il est encore possible de contribuer à la campagne sur sa page Facebook Les 12 Travaux de Marc-André.

Écoutez l'entrevue réalisée ce matin avec Marc-André Paillé: