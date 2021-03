Le Johannais Yves Roy pourrait être traité à Cleveland mais a besoin de vous

Alors qu'il a perdu plus 60 livres dans les dernières années et visité une dizaine d'hôpitaux du Québec pour traiter le SIBO (une maladie rare), le Johannais Yves Roy voit enfin poindre l'espoir à l'horizon. Il s'était rendu une première fois dans une clinique à Cleveland en mars 2020 et espère échapper à une mort certaine et reprendre un semblant de vie normale dans les prochains mois.

Le SIBO est une prolifération bactérienne intestinale qui fait en sorte qu'il ne mange presque pas et qu'il perd du poids de façon considérable depuis 2017.

L'homme qui vit maintenant à l'Île Perrot avait lancé en octobre 2019 une campagne de sociofinancement pour des traitements à recevoir en Californie.

Yves Roy s'est rendu en mars 2020 aux États-Unis, mais à son arrivée, on l'a retourné au Canada en raison du début de la pandémie.

Jusqu'ici aucun hôpital au Québec n'a pas pu le traiter efficacement et plusieurs médecins du Québec ont même conclu qu'il pouvait s'agir du côlon irritable.

Voilà que dans les dernières semaines, un médecin spécialiste en transplantation intestinale a accepté de le rencontrer à la Cleveland Clinic et de procéder à une délicate opération à l'abdomen pour tenter de l'examiner. C'est l'un des meilleurs hôpitaux aux États-Unis, selon l'US News and World Report

Par contre, le Johannais d'origine a besoin de fonds pour payer les frais importants de son hospitalisation et cherche un accompagnateur pour la durée de l'intervention.

Il a d'ailleurs créé une page Facebook et on peut le contacter de cette façon ou par courriel au passionaudio@live.ca.

«Je pèse environ 94 livres, je ne mange presque plus, je crois que c'est le «last call»! Les choses ont empiré depuis 2017, j'ai des vers intestinaux et des parasites et le système digestif est complètement arrêté. J'ai eu énormément de mal à me faire traiter à Montréal. Maintenant, j'ai une entrevue avec un chirurgien et il doit «m'ouvrir» pour voir ce qui se passe. Par contre, pour l'hospitalisation, j'ai besoin de quelqu'un pour accompagner pour le temps que cela durera, c'est une intervention à coeur ouvert. Je suis prêt à y retourner pour tenter le coup: je cherche donc un accompagnateur et des dons pour m'assurer que tout se passe bien, même si les gens ont été très généreux jusqu'ici» Yves Roy.

Déjà des âmes charitables se sont manifestées pour l'accompagner, pour son séjour médical. Et avec la pandémie, les déplacements sont plus compliqués et une certaine méfiance se développe.