Le Jurassic Fest annulé à Brossard: des clients veulent être remboursés

Alors que bien des visiteurs se préparaient à voir des dinosaures grandeur nature au Jurassic Fest en octobre prochain au Quartier Dix 30, plusieurs déchantent ce matin

Une publication Facebook annonce qu'il n'y aura pas d'événement à Brossard, tel que prévu depuis plusieurs mois.

Le Journal de Montréal a pu parler à des internautes et clients, comme Katherine Giroux, qui a payé pour des billets via le site Paypal. Certains ont écrit au promoteur, mais les requêtes demeure sans réponse.

Depuis plusieurs mois, les attentes sont grandes: plusieurs ont payé 18$ par adulte et 14$ pour les enfants.

Des vérifications sont en cours mais d'autres demandes de remboursements sont restées lettre morte. Le Quartier Dix 30 confirme aussi avoir rompu ses liens avec le promoteur dans les derniers jours et faire certaines vérifications.

«Des circonstances indépendantes de notre volonté», dit le promoteur

Depuis quelques heures, on peut lire sur la populaire page qui regroupe 92 000 adeptes: «Nous tenons à informer tous nos précieux clients que le Jurassic Fest Montréal n'aura plus lieu au Quartier DIX30 comme annoncé précédemment. Le développement a été provoqué par des circonstances indépendantes de notre volonté. Nous sommes cependant heureux que les préparatifs de l'événement se déroulent sérieusement et que les plans sont déjà en cours pour assurer un nouveau lieu.».

Il semblerait que le promoteur, que nous tentons de joindre, serait Festival Ignite et a créé 55 sites pour des événements du genre dans le monde.

Le promoteur a moussé l'exposition «de diverses espèces de dinosaures grandeur nature, une exposition de fossiles, une aire de jeux pour les activités familiales liées aux dinosaures, des structures gonflables et des manèges seront disponibles».