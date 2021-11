Le maire sortant de Saint-Sébastien poursuivi au civil

Le maire sortant de Saint-Sébastien et ex-candidat conservateur dans Saint-Jean, Martin Thibert, est poursuivi au civil pour 150 000$ par une femme avec qui il a eu une aventure.

Maggy Dupuis accuse le politicien de 50 ans de l'avoir étranglée lors d'une relation sexuelle au point de craindre pour sa vie, en plus de lui avoir refilée une infection transmise sexuellement (ITS) en juin 2020. Du coup, son conjoint de l'époque aurait aussi été infecté, et réclame pour sa part des dommages de 25 000$.

Le maire Thibert affirme que toute cette affaire est complètement fausse. Il serait à préparer sa défense, preuves médicales à l'appui.

Une plainte à la police n'avait débouché sur aucune accusation criminelle à l'époque.

Martin Thibert fait campagne pour solliciter un nouveau mandat. Il affronte Guylaine Bellisle et Jean-Marc Charest à l'élection du 7 novembre.