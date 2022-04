Le Manoir Rouville-Campbell pourrait être légué

Il faudra toutefois attendre avant que le transfert à la Ville de Mont-Saint-Hilaire se concrétise. L'administration municipale doit d'abord procéder à une inspection du Manoir, qui comprend 70 chambres, une salle de spectacle et un spa.

«Nous souhaitons que ce patrimoine soit bien entretenu et préservé de façon pérenne. Nous sommes plus que reconnaissants que les propriétaires actuels souhaitent léguer cet héritage aux Hilairemontais. Mais nous devons prendre le temps de bien évaluer ce projet sous tous ses angles avant de l’accepter, et ce, pour nous assurer que ce trésor pourra être bien gardé, selon nos moyens et ressources.»

Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire