Le manque de locaux sévit à la polyvalente Chanoine Armand-Racicot

Une centaine d’élèves de Saint-Jean vont à l’école à temps partiel, faute d’espace suffisant mais le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières tentent d'y remédier, en attendant une solution permanent qui viendra du ministère de l'Éducation.

La directrice générale explique que si tous les élèves de Chanoine-Armand-Racicot regagnaient les classes avec la superficie actuelle, la distanciation physique serait impossible à appliquer.

Il manque actuellement 5 locaux pour offrir une prestation complète en présentiel et le nombre d'élèves est en hausse depuis quelques années.

Une demande d'ajout d'espace a été faite au ministère de l'Éducation pour l'établissement, qui recoit déjà plus de 1300 élèves en temps ordinaire.

Pour l'instant, le compromis trouvé est celui que les élèves de cinquième secondaire au programme international et ceux de quatrième suivent la moitié de leur formation en ligne.

Par contre, dès l'an prochain, il y a de l'espoir.

Selon la directrice du Centre, Dominique Lachapelle, les parents sont bien conscients qu'une recherche intensives de solutions est en cours.

«Nous manquons d'espace et une demande d'ajout a été faite au ministère de l'Éducation. Nous avons déjà une quarantaine d'élèves de plus que l'année dernière.Les normes sanitaires ont mis un peu plus en évidence ce manque de locaux. L'an prochain, nous pourrons installer des modulaires pour avoir plus de places et ce sera le bienvenu. Par contre, dans l'immédiat, il manque 5 locaux et le ministère de l'Éducation a été informé de la situation. Nous avons une rencontre de parents et ils comprennent bien la situation. Nous avons fait toute sorte de mathématique pour remédier à la situation et nous sommes confiants d'arriver à une solution pour qu'un maximum d'élèves aient accès aux cours en présentiel.»

Dominique Lachapelle, directrice générale Centre de services scolaires des Hautes-Rivières