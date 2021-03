Le manque de places en CPE a des conséquences majeures sur la relance

L'Association québécoise des CPE et la Fédération des Chambres de commerces sont d'avis que le manque de places en garderies nuit grandement à la relance économique. Pour s'occuper d'un enfant, plusieurs parents de la Montérégie doivent accepter de travailler à temps partiel ou carrément de renoncer à certaines emplois.

51 000 parents au Québec sont sur une liste d'attente pour une place au Québec dont plusieurs milliers en Montérégie, sans avoir un chiffre précis en Montérégie-Est, Ouest et Centre.

C'est sans compter les parents qui voudraient que leur enfant change de CPE et qui sont incapables.

La Chambre de commerce et d'Industrie du Haut-Richelieu est d'avis que ce manque amène des gens à renoncer à s'installer entre autres dans le Haut-Richelieu.

De son côté, l'Association québécoise des CPE demande au gouvernement des données claires quant au manque de places dans chaque région administrative et par ville et d'ouvrir plus de places en CPE pour éviter justement que des familles renoncent à s'installer dans certaines régions.

Geneviève Bélisle est directrice générale de l'Association québécoise des CPE. Selon elle, le gouvernement doit passer de la parole aux actes s'il veut être efficace dans la conciliation travail-famille.

«Pour l'instant, il est évident qu'il manque de places en CPE mais il est difficile dans le moment pour des maires, des gestionnaires et des parents d'avoir accès à des chiffres précis en Montérégie quant au manque de places en garderie familiale ou privées. Il n'y a que des codes de couleur. C'est là que réside la difficulté: il faut des chiffres précis mais nous recevons des dizaines d'appels par semaine pour des parents qui cherchent des places et ne peuvent pas. Il faut un plan clair pour développer les services de garde et aussi le voir comme un enjeu économique» Geneviève Bélisle, directrice de l'AQCPE

Un récent événement de l'actualité montre bien un manque de planification, selon l'AQCPE

À son ouverture cette semaine, l'Attrait Mignon à Longueuil a recu 900 demandes de parents pour avoir une place alors qu'il ne peut en accueillir que 80.

Des craintes dans le Haut-Richelieu

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Haut-Richelieu est aussi d'avis que la relance économique et l'attraction des familles vont ensemble pour s'assurer que les meilleurs talents aient une qualité de vie et fassent partie d,une relance vigoureuse.

Selon un coup de sonde de la Fédération des chambres de commerce, 85% des propriétaires d'entreprises disent que ce manque nuit aux nouveaux projets.

Toujours selon la Fédération, 50% des répondants subissent une baisse salariale s'ils doivent travailler à temps partiel ou prolongent un congé parental, un frein important à l'économie.

Michel Milot, directeur général espère une vision cohérente du gouvernement dans ce dossier.