Le Marathon de Longueuil de retour pour une 5e édition

Le Marathon de Longueuil est de retour pour une 5e édition, après une pause de deux ans. Les courses auront lieu les 21 et 22 mai, alors que des activités familiales seront offertes gratuitement au Colisée Jean-Béliveau.

Les épreuves de 1 km et 3,5 km se tiendront le samedi. Le lendemain sera réservé aux distances de 2, 5 et 10 km, ainsi qu'au demi et au marathon dans les rues de la ville.

Les coureurs vont notamment enjamber la passerelle Normandie afin de rejoindre la piste cyclable sur le bord du fleuve.

L’ultra-marathonien Joan Roch est le porte-parole de l’évènement.

«On sent un enthousiasme et une excitation des coureurs pour la reprise des évènements de course et nous avons très hâte de faire découvrir aux coureurs du Québec les différentes facettes de notre magnifique ville.» Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Le Marathon de Longueuil est un incontournable du printemps dans le monde de la course à pied au Québec. Entre 3 000 et 4 000 participants sont attendus cette année. Déjà plus de 2 000 personnes se sont incrites en ligne.

Comme il est sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA), une participation peut mener à une qualification pour le marathon de Boston et le demi-marathon de New York.