Le meurtrier de Shanna Poissant obtient sa libération conditionnelle après 15 ans

Le meurtrier de Shanna Poissant, cette adolescente de 16 ans tuée en 2005 à Hemmingford en Montérégie, obtient une libération conditionnelle.

15 ans après le crime, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a jugé que Kurt Lauder représente un faible risque de récidive et un fort potentiel de réhabilitation, malgré un meurtre « extrêmement odieux ». C'est ce qu'on peut lire dans le rapport daté du 22 décembre, dont Bell Média a obtenu copie.

L'homme de 37 ans avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans pour avoir battu l'adolescente à mort avec une barre de fer, en 2005, chez ses parents. Il avait ensuite caché le corps de l'adolescente, qui avait été retrouvé deux semaines plus tard et avait mené à son arrestation.

Il devra respecter plusieurs conditions, dont celles de ne pas consommer d'alcool ou de drogue, de ne pas entrer en contact avec la famille de la victime et de rapporter à son agent de libération conditionnelle toute amitié ou relation amoureuse avec une femme.

Lauder a depuis changé son nom pour Viktor Alexander Vaderstrom et résidait déjà en maison de transition depuis un an. Son comportement depuis est positif, selon la Commission, et il prend part à toutes les démarches en vue de sa réhabilitation.

L'ancien lutteur travaille à temps plein et prévoit pour le moment habiter chez sa mère Suzanne Grosser, chez qui il a passé beaucoup de temps récemment. Cette dernière l'avait aidé à l'époque à nettoyer les lieux et à se débarasser de preuves. Elle avait été condamnée à cinq mois de prison.