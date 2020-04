Le ministre Garneau doit retarder sa décision sur Air Transat selon le Bloc

Le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères Xavier Barsalou-Duval demande au ministre des Transports Marc Garneau de reporter sa décision sur la transaction Air Canada-Air Transat. Selon lui, le contexte de pandémie et l'incertitude économique ne doivent pas guider une décision «précipitée et qui aurait de graves conséquences».

M. Barsalou-Duval se base sur le récent rapport du Bureau de la concurrence pour demander au ministre de retarder sa décision.

Par ailleurs, la crise du coronavirus oblige actuellement à de nombreuses mises à pieds, il y a une incertitude sur les marchés boursiers et on ignore quand reprendront les activités aériennes selon un horaire normal, quand la clientèle affaires sera au rendez-vous.

D'ailleurs, en ce 30 mars, on apprend qu'Air Canada devra mettre à pied 15 200 employés syndiqués et 1300 gestionnaires, de façon temporaire dès le 3 avril.

Dans le rapport, on évoque notamment qu'une telle transaction ferait en sorte d'augmenter les prix des liaisons, de diminuer les services et de réduire le nombre de voyages.

Selon le porte-parole en matière de Transports, ce rapport vient montrer qu'une telle transaction ferait en sorte qu'il y aurait moins de concurrence pour 83 lignes entre le Canada, l'Europe, le Mexique, les Caraïbes et l'Amérique du Sud.

Le député de Pierre-Boucher-Verchères-Les Patriotes Xavier Barsalou-Duval

La prochaine étape devait être la remise de l'évaluation de Transport Canada au ministre Marc Garneau mais Xavier Barsalou-Duval croit que le marché est actuellement «en pleine distorsion» et que des questions très claires de «concentrations de la propriété» se posent.

Il demande à Marc Garneau de bien prendre le temps d'analyser les chiffres et d'attendre la fin de la pandémie avant d'agir.

«Au Québec, les 2 gros joueurs de l'aviation Air Canada et Air Transat se regrouperaient en un seul joueur, ce qui accaparerait au moins 60% du marché, ce serait monstrueux! Il y aurait 22 des 83 lignes où il n'y aurait qu'Air Canada plutôt que les deux compagnies qui offraient le service. Nous pensons que ce n'est pas le moment pour tenir un tel débat avec la COVID-19. Les avions sont cloués au sol, des gens sont au chômage, le marché est très instable et dans quelques mois, nous verrons peut-être une tangente différente. Il faut d'abord s'attarder au maintien des emplois, au fait qu'il n'y ait pas de coupures d'emploi et aborder la question du service à la clientèle en français.»

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-Verchères-Les Patriotes