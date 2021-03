Le nouveau pont de Saint-Jean-sur-Richelieu...restera le pont Gouin

Le suspense entourant la nouvelle dénomination du pont à Saint-Jean-sur-Richelieu est terminé: les Johannais ont voté pour que le nouveau pont à Saint-Jean-sur-Richelieu demeure...le nouveau pont Gouin.

Le nouveau pont restera en hommage à Lomer Gouin, premier ministre du Québec de 1905 à 1920.

La nouvelle infrastructure a été mise en service le 26 octobre 2019, après quelques reports et a coûté plus de 126 millions de dollars aux contribuables.

Le ministère des Transports estime que plus de 20 000 automobilistes y passent chaque jour.

Entre le 17 février et le 14 mars, la Ville a sondé la population sur son site: 3756 personnes ont enregistré un vote. 55% ont voté pour le statu quo quant au nouveau nom.

45% des répondants se sont toutefois montrés favorables à un changement de nom et la journaliste et auteure Rina Lasnier est arrivée eu deuxième rang des dénominations avec 22% des votes. Elle a été suivie par l’historienne Yvonne Labelle (16%) et le patriote François Bourassa (7%).

La Ville indique toutefois que les noms qui n’ont pas été retenus serviront d’inspiration pour nommer d'autres infrastructures de la Ville.

Lors de la première phase de consultation, la Ville indique que 200 suggestions de noms ont été faites, elles permettront de documenter la toponymie et le patrimoine bâti.