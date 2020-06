Le Parc Safari et le Zoo de Granby ouvriront dès le 20 juin

Les amateurs de tourisme et de faune seront comblés: le Zoo de Granby et le Safari aventure du Parc Safari d'Hemmingford accueilleront les visiteurs dès le 20 juin après une longue pause. Évidemment, ca s'accompagnera de diverses mesures de distanciation sociale et dans les deux cas, c'est une reprise graduelle des activités.

À cette date, ce sera aussi la grande relance de l'agrotourisme en Montérégie.

Le Zoo de Granby sera ouvert au grand public dès le 20 juin prochain.

On se souviendra que le Zoo avant même mis en branle une campagne de sociofinancement pour couvrir les frais afférents du Zoo et frais de vétérinaires et de professionnels pour s'occuper des animaux en pandémie.

Pour le reste, il faudra attendre pour le parc aquatique et le parc des manèges qui demeurent fermés puisqu'aucune consigne n'est encore venue de la santé publique.

La direction privilégiera aussi l'achat de billets en ligne pour éviter la manipulation d'argent: cette vente en ligne débutera dès le 18 juin.

Paul Gosselin nous parle des différentes modalités de réouverture du jardin zoologique.

«La nouvelle était très attendue de notre équipe. Le parc Amazoo devra attendre possiblement la semaine d'après. La préparation des sites, bassins est en cours mais nous serons prêts. Il y aura du marquage au sol, des Plexiglass pour le service à la clientèle. Pour avoir accès à nos différents «mondes» qui regroupent les divers animaux, il y aura un sens unique pour éviter que les gens se croisent. Nous demandons aux gens de faire leurs réservations en ligne. Par ailleurs, l'annonce de forfaits faite par le gouvernement pour faire la promotion du tourisme est très bien accueillie par notre organisation, nous allons y adhérer. Quant aux embauches, elles sont faites: nous devons maintenant former les employées aux nouvelles mesures» Paul Gosselin, directeur général Zoo de Granby

2020 est une année importante pour le Zoo de Granby qui doit dévoiler en juillet de nouveaux habitats pour les hippopotames et rhinocéros.

Les deux nouveaux pensionnaires du Zoo, les gorilles Louis et Kumchimba seront aussi visibles pour une première fois pour le grand public.

Zoo de Granby. Louis, 20 ans, et Kuchimba, 17 ans, se sont joints aux deux autres gorilles mâles du Zoo en février 2020.