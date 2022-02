Le permis d'alcool du Shaker de Saint-Hyacinthe révoqué pour 30 jours

Le restaurant et bar Le Shaker de Saint-Hyacinthe est mis à l'amende et doit payer 15 000$ en raison d'actes de violence et d'autres manquements, de 2018 à 2021. Dans une décision rendue le 21 janvier dernier, la Régie des alcools et des jeux révoque le permis d'alcool de l'entreprise jusqu'au 9 mars.

Les manquements reprochés au franchisé s'échelonnent du 26 juillet 2018 au 31 juillet 2021.

Dans l'intervalle, la Sureté du Québec est intervenue à 17 reprises en raison de divers actes de violence «qui impliquent des clients et à une reprise, un employé».

Selon le jugement, du 29 juillet 2018 au 30 octobre 2021 les policiers ont dû intervenir à 37 reprises pour des clients en état d'ébriété.

En 2019, un client de l'établissement, Anthony Seyer. avait été grièvement blessé au visage après une altercation, en voulant protéger sa soeur.

Rappelons cependant qu' aucune accusation n'a été déposée contre l'homme dans la trentaine qui l'a frappé au visage avec un tesson de bouteille, dans la nuit du 7 au 8 décembre dernier.

Le 28 juillet, les policiers ont aussi remarqué la présence de 4 mineures, dont deux qui consommaient des boissons alcooliques.

Le franchisé ne commentera pas le jugement en entrevue.

Par contre, il indique à notre service de nouvelles qu'il pourrait ne plus y avoir de piste de danse à la réouverture, que les portiers seront plus présents jusqu'à la fermeture de l'établissement et que le personnel sera mieux formé.

Une campagne pour changer l'image de l'établissement serait aussi envisagée, en axant davantage sur les repas et l'ambiance plutôt que sur la danse et le divertissement.