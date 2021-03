Le plus gros centre de vaccination de la Montérégie est à Brossard

Le site de vaccination Panama est ouvert depuis vendredi dans l'ancienne épicerie Loblaws, près du terminus d'autobus en bordure de l'autoroute 10, à Brossard. Cette clinique est conçue sur le modèle «aéroport», ce qui veut dire qu'elle est sans cloison et très aérée.

On peut y vacciner jusqu'à 8 000 personnes par jour et jusqu'à 48 personnes à la fois. Présentement, seules 28 chaises sont utilisées. La Santé publique espère que la livraison prochaine d'autres doses et l'ajout de vaccinateurs permettront au site de fonctionner à plein régime.

On y offre pour l'instant le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les rendez-vous doivent être pris sur le site Clic Santé. Il ne faut se présenter que cinq minutes à l'avance pour éviter les délais inutiles. Le port du masque est obligatoire.

Catherine Vaillancourt, journaliste Bell Média