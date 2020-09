Le Pôle culturel de Chambly aura coûté quatre fois plus cher que prévu

Le Pôle culturel de Chambly aura finalement coûté 24,5 millions de dollars, soit quatre fois plus que le projet initial de 6 millions de dollars présenté en 2012. C'est ce qu'on apprend dans le rapport de 45 pages déposé mercredi par la Ville, qui fait le portrait du projet et analyse factuellement son mode de gestion.

De ses premiers balbutiements à son inauguration en octobre 2019, le projet a changé maintes fois d'emplacement, de forme, d'utilisation et de coûts. Il est né d'un besoin pour une nouvelle bibliothèque, qui aurait compris un centre communautaire, pour devenir le projet d'un important pôle culturel incluant une salle de spectacle. Il a évolué dans le temps, ce qui explique les interminables délais pour sa réalisation.

Les constats sont accablants pour l'ancienne administration: on parle d'échéanciers irréalistes, de planification déficiente et de transparence inexistante. Le maire de l'époque, Denis Lavoie, était aussi omniprésent dans le projet. En entrevue, l'actuelle mairesse Alexandra Labbé a avoué ne pas être étonnée des constats.

« Si on est incapable de retracer la documentation, c'est que de la planification, il n'y en a pas eu. Des études de marché pour savoir si les besoins en salle de spectacle étaient présents, on n'en a pas sous la main. On a de la misère aussi à expliquer certains changements au niveau de la vocation du site. » - Alexandra Labbé, mairesse

Les seules choses qui ont perduré dans le temps, c'est la superficie souhaitée et réalisée de 1 900 mètres carrés pour la bibliothèque et la subvention de 2,3 millions de dollars accordée par le ministère de la Culture.

Par souci de transparence, la Ville a publié le rapport complet sur son site web.

Multiples changements

Le futur Pôle a changé maintes fois d'emplacement, alors que trois sites ont été étudiés par l'ancien maire Denis Lavoie et son ancien directeur général Jean Lacroix, toutefois la documentation à cet effet est mince. L'initiale nouvelle bibliothèque et sa salle polyvalente devaient être érigées sur la rue Martel, soit sur le site du centre administratif. Le site du BMR et le site de l'ancien Rona, où il est construit, ont aussi été étudiés.

Le projet a aussi changé de forme, d'utilisation et de coût global. Des annonces politiques font état d'un projet de 8, 10 puis 13 millions de dollars, pour ce qui en aura finalement coûté 24,5 millions. Le montant budgété ne tenait pas compte, notamment, de l'achat du terrain, des aménagements paysagers et du stationnement ou encore des équipements de la salle, entre autres.

Des litiges sont aussi survenus, sans oublier le congédiement du directeur général Jean Lacroix, la mise sous tutelle de la ville en février 2019 et l'élection de la nouvelle mairesse et de deux conseillers.

La mairesse de Chambly, Alexandra Labbé, assure que des changements sont déjà en cours pour s'assurer de ne plus vivre ce genre de situation.

« Depuis que le nouveau conseil siège, en juin 2019, on a adopté sept règlements minimum pour assurer un meilleur contrôle financier, que ce soit de l'utilisation des véhicules en passant par les délégations de pouvoir pour dépenser. On a vraiment ajusté le tir [...] pour permettre à nos gens du service des finances de mieux nous documenter les décisions et les dépenses. Je pense que le conseil aussi à un meilleur suivi et une meilleure transparence sur les différents projets. On s'en vient avec d'autres outils qui vont nous soutenir pour qu'on soit capable de mieux voir comment on planifie nos programmes d'immobilisations. » - Alexandra Labbé

La Ville a d'ailleurs toujours des besoins en termes de locaux administratifs. Il devait y en avoir dans le projet initial, mais l'idée a été abandonnée en cours de route.

Audrey Folliot, Bell Média. Le Pôle culturel de Chambly compte également une salle de spectacle.

Déficiences à corriger

Depuis son ouverture à l'automne 2019, le Pôle culturel fait tout de même la fierté de la ville, qui assure que la population a très bien répondu aux diverses activités et utilise la bibliothèque. Toutefois, des déficiences techniques et de conception ont été soulevées. Par exemple, les loges pour artistes insuffisantes et trop petites, l'acoustique déficiente de la salle et des équipements techniques incompatibles entre eux.

Le circuit électrique de la bibliothèque est aussi déficient de sorte qu'il est impossible de brancher plus d'un ordinateur à la fois dans la section réservée aux usagers, selon le rapport. La plupart des problèmes pourront être corrigés à faible coût.

Malgré ces importants dépassements de coûts, le projet de Pôle culturel est maintenant payé en totalité depuis 2019 et les citoyens n'en ont pas fait les frais.