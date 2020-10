Le pont Gouin et une portion de la rue Richelieu fermés dès aujourd'hui

Les usagers de la route devront prendre leur mal en patience cette semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu et partir quelques minutes plus tôt pour arriver à l'heure. Divers chantiers débutent aujourd'hui, ce qui entraînera des entraves majeures.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le pont Gouin, qui relie le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville, est complètement fermé depuis ce matin et jusqu'à vendredi soir, 19h.

Le MTQ indique que cette entrave est nécessaire, car le promoteur doit réaliser d'autres travaux sur la structure mobile du nouveau pont, qui a connu des ratés l'an dernier.

Il faut prévoir ses déplacements, car le détour se fait par le pont Félix-Gabriel-Marchand, dans l'axe de l'autoroute 35, ce qui prendra plusieurs minutes de plus.

Les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite pourront emprunter le pont Gouin à l’aide d’un aménagement temporaire.

Portion de la rue Richelieu fermée

Parallèlement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu amorce aujourd'hui la première phase de reconstruction et d'amélioration des infrastructures des rues Richelieu et Saint-Charles.

Il y aura d'abord des travaux d'égouts, d'aqueduc, de voirie et d'enfouissement des réseaux techniques urbains, sur la rue Richelieu. Celle-ci sera donc fermée à compter d'aujourd'hui et jusqu'en décembre, entre les rues Foch et Saint-Charles. Divers détours sont proposés.

Un suivi archéologique du chantier sera réalisé, vu le potentiel historique du secteur. Les commerces demeurent toutefois ouverts et accessibles, selon les consignes gouvernementales applicables en zone rouge. Un plan de détour est proposé.

La suite de la phase 1, sur la rue Richelieu, entre Saint-Charles et Saint-Jacques et sur la rue Saint-Charles, entre Richelieu et Champlain, doit débuter au printemps 2021.

Ces travaux de près de 11 millions de dollars représentent la continuité du chantier de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Il est subventionné à 75%. La Ville indique que le projet « vise à faire de ce secteur commercial une destination propice au magasinage, à la détente et au divertissement, à l’ambiance unique en bordure de la rivière Richelieu ».

Déjà, le nouveau pont Gouin est presque terminé, et les entrées sud et nord du Vieux ainsi que le parc des Éclusiers ont été réaménagés.