Le pont Victoria rouvert après une inspection d'urgence

Le pont Victoria, qui relie Montréal à la Rive-Sud, en passant par l’île Notre-Dame, est rouvert vers la Rive-Sud depuis 15 h après une inspection d’urgence, qui a duré une bonne partie de la journée.

Initialement, le ministère des Transports prévoyait une entrave au moins jusqu'à demain.

On ignore pour l'instant si c'est en lien avec d’importants travaux de réhabilitation du pont commencés au début du mois de mars. Ils touchent la travée ouest, du côté du pont Samuel-De Champlain. Une seule voie est donc disponible en principe jusqu'en septembre.

La structure étant de juridiction fédérale, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a annoncé en janvier 2021 qu’Ottawa débourserait 15 M$ au cours des trois prochaines années pour rénover le pont Victoria.

Les travaux consistent à améliorer la signalisation et à ajouter des caméras de surveillance aux abords du pont, en plus «d'ajouter des barrières automatisées, d'installer un système de détection des camions hors normes et un réacheminement automatisé vers une voie de recul (y compris un système de pesée de contrôle) impliquant la modification de la géométrie des routes sur la Rive-Sud.»