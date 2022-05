Le problème de bruit des hélicoptères est réglé à Longueuil. De nouvelles routes de vol ont été établies pour que les appareils ne survolent plus les résidences.

Après plus d'un an de démarches, les citoyens peuvent retrouver leur quiétude.

Les tracés en partance de l'aéroport ainsi que de l'aérodrome de Saint-Hubert sont officiellement entrés en vigueur depuis le 15 avril, selon le cabinet de la mairesse, Catherine Fournier.

Les appareils passent dorénavant au-dessus du quartier industriel de Boucherville ou longent l'autoroute 30, entre autres. Une solution à long terme qui ne change rien aux opération de l'entreprise Hélicraft, qui fait principalement des vols touristiques destinés à visiter du haut des airs Montréal.

«Je suis tellement soulagée pour lescitoyens de mon quartier! Il s’agit d’une grande victoire collective. Tous les efforts déployés – et additionnés – ont finalement porté fruit. Simon Laferrière et de Malik Yacoubi, ont travaillé d’arrache-pied pour sensibiliser tous les acteurs et ainsi réussir à faire bouger les choses. L’implication citoyenne a réussi à faire pencher la balance, j’en suis absolument convaincue.»

Lysa Bélaïcha, conseillère municipale du district du Boisé-Du Tremblay