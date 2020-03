Le programme PAIR, une alternative pour les aînés en temps de crise

En ce temps de pandémie et de restrictions de visites des personnes aînées, vous avez des craintes de ne pas savoir si vos proches sont en bonne santé en Montérégie? Sachez que le programme PAIR a permis de sauver une cinquantaine de vies l'an dernier.

En Montérégie, des organismes mandataires appliquent le programme PAIR et plusieurs villes l'adoptent, c'est le cas notamment à Longueuil et la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent mais on souhaite l'appliquer plus largement à l'ensemble du Québec.

Il est aussi en vigueur notamment à Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie et Saint-Jean-sur-Richelieu

Un projet-pilote est aussi en cours dans 3 arrondissements de Montréal.

Annuellement, plusieurs milliers d'appels sont traités et permettent de sauver des vies.

En temps de pandémie, la santé publique et le gouvernement recommandent de ne pas visiter les proches aînés pour ne pas vous exposer à la contagion.

iStock

Le principe de PAIR est très simple: il faut s'inscrire en ligne et c'est gratuit. On peut aussi le faire en contactant le 1-877-997-7297.

Le logiciel SOMUM Surveillance effectue des appels quotidiens à des heures prédéterminées par des responsables du programme.

La personne aînée ou retraitée est appelée une première fois et au bout de 3 tentatives sans réponse, une alerte est déclenchée et les répondants sont contactés puis, les secours sont envoyés.

Il semble que COVID 19 a eu entre autres un impact sur le nombre d'appels en milieu urbain, notamment à Montréal.

Le fondateur du Centre national d'appels du programme PAIR, Yves Cournoyer rappelle qu'il ne faut jamais prendre de chance avec l'état de santé d'un proche, particulièrement en temps de crise.

«Plusieurs villes de la Montérégie ont le programme, elles sont actives en ce sens, ca existe depuis 1990 et les résultats sont concrets. Dans un premier temps, nous recevons l'alerte et si c'est fondé, nous envoyons des répondants. Ce sont parfois des organismes locaux, des villes ou corps policiers qui gèrent. Imaginez si un aîné est fortement affaibli, qu'il est isolé et que rien n'a été fait pour le sauver? C'est particulièrement important en temps de crise et le programme devrait être appliqué pour tous les aînés, 365 jours par année» Yves Cournoyer, fondateur Centre national Programme PAIR.

Un projet-pilote porteur

À Montréal, un projet-pilote qui est en cours pourrait bien déboucher sur un déploiement complet du programme à la grandeur du Québec.

Yves Cournoyer remarque que des gens n'ont pas toujours le temps de prendre des nouvelles régulières de leurs proches.

L'automne prochain, à la fin du projet-pilote, des recommandations seront soumises et présentées à la ministre des Aînés Marguerite Blais, qui semble être réceptive pour l'instant.

Ca permettra de voir comment et avec quelles ressources on pourrait déployer plus largement le service