Le projet de conversion de l'église Saint-Gérard-Majella va de l'avant

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pourra aller de l'avant avec son projet de conversion du site de l'église Saint-Gérard-Majella en développement résidentiel mixte. Les citoyens du secteur étaient appelés à voter lors d'un référendum dimanche, tenu à leur demande.

Les citoyens du secteur sont toutefois assez divisés, alors que 45 ont voté en faveur et 42 ont voté contre la résolution lors du scrutin référendaire, qui portait sur le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation de l’immeuble situé au 635, rue Dorchester, soit le bâtiment de l’église Saint-Gérard-Majella et les terrains attenants. Le projet vise à permettre la préservation du bâtiment de l'église de la rue Dorchester, vendue à un promoteur privé en 2015.

Initialement, le promoteur voulait détruire l'église pour construire 104 logements, mais son idée avait été rejetée par les citoyens en juillet 2016. Après consultation, le développement immobilier prévu a été révisé et ne prévoit plus la destruction du bâtiment, mais plutôt sa reconversion.

Il comprend maintenant la construction de 82 unités de logements répartis sur quatre immeubles, soit deux immeubles de 4 étages, un immeuble de 3 étages en remplacement du presbytère et l’immeuble de l’église restauré. Les nouveaux immeubles seront moins hauts que l'église. À cela s'ajoute la construction de stationnements intérieurs et l'amélioration du parc François-Xavier-Langelier, pour lequelle une somme de plus de 940 000 $ devrait être investie.

Gracieuseté Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les terrains visés par le projet de conversion de l'église Saint-Gérard-Majella, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Déjà des travaux préparatoires

Le promoteur du projet, Construction Réjean Roy, prévoient que les travaux de construction de la première phase pourraient débuter à la mi-février ou à la fin février 2020. Les premiers tests de sols et les plans et devis seront faits prochainement.

« Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas juste un projet résidentiel. C'était de sauver l'église. Les plans de construction comme tels ne sont pas complets. On a demandé à un ingénieur d'aller tester la capacité portante du sol. On va faire la première phase, ça va prendre 6 mois, et si l'immeuble est plein, on va aller de l'avant dans l'autre année courante pour compléter le projet d'immeuble. » - Réjean Roy

L'église Saint-Gérard-Majella, bâtie au début des années 1960, est inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Elle est l'oeuvre d'un architecte renommé de l'époque, Guy Desbarats.

Rappelons que le conseil municipal s'est prononcé unanimement en faveur du projet, ainsi qu'en faveur d'un referendum sur la question.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média.