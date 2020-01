Le projet du Carré Saint-Jean-Baptiste franchit une importante étape

Le projet de revitalisation du Carré Saint-Jean-Baptiste dans le Vieux-Beloeil franchira bientôt une étape importante, celle de la démolition des immeubles du secteur mais à plusieurs conditions.

La hauteur maximale du projet de remplacement est fixée à 12 mètres, toutefois, un maximum de 25 % de superficie au sol pour chacun des bâtiments à usage mixte, situé en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste.

Il faut savoir que ce développement mixte a engendré bien des préoccupations citoyennes dans le Vieux-Beloeil, notamment en matière de densification et aussi de préservation du patrimoine.

Le 24 août, le promoteur Groupe BBC et la Ville avaient présenté le vaste projet à la population.

Il s’insère dans l’îlot formé des rues Dupré, St-Jean-Baptiste, St-Matthieu et St-Joseph, au coeur du Vieux-Beloeil. Il propose une mixité d’usages dans le quartier avec de nouvelles constructions.

La mairesse de Beloeil Diane Lavoie explique qu'elle a été à l'écoute des préoccupations de la population mais aucun échéancier n'est encore précisé.

«Il y a eu une contestation du comité du patrimoine bâti et nous avons sondé abondamment la population sur le sujet. Ca suscite encore des inquiétudes chez les citoyens puisque c'est un important quadrilatère. Nous avons discuter avec le promoteur quant à une modulation de la hauteur sur Saint-Jean-Baptiste et nous ne devons pas excéder 16,5 mètres. Dès que le promoteur aura démoli, il aura 6 mois pour construire. Nous n'avons pas encore de plans finaux et restons en contact avec le promoteur.

Diane Lavoie, mairesse de Beloeil