Le projet Ocellus ou les drones au service des villes montérégiennes

8 municipalités, dont certaines en Montérégie, bénéficient d'une unité mobile de drones, dont les données collligées permettront d'améliorer les services aux citoyens.

Le projet d'Ocellus permet de survoler un territoire donné et de prendre des décisions éclairées sur plusieurs enjeux.

C'est un projet-pilote de deux ans qui a vu le jour grâce à un partenariat entre EXO Tactik, le Centre technologique et industriel du Haut-Richelieu (CTIHR), le Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile du Québec et Technopôle IVÉO.

Au-delà de la sécurité civile, les drones peuvent rendre de précieux services aux citoyens et aux villes, comme en témoigne Benoit Balmana, directeur de Technopole Ivéo.

«Les villes peuvent se servir des drones pour faire de l'urbanisme, pour surveiller des travaux publics, détecter des enjeux environnementaux, des débordements de rivières et faire de l'inventaire d'arbres, notamment pour détecter l'agrile du frêne» -Benoit Balmana, directeur de Technopole Ivéo

L’unité mobile est pilotée par l’équipage technique d’EXO Tactik.

EXO Tactik possède une expertise unique au Canada et toutes les certifications, autorisations et assurances requises pour la réalisation sécuritaire des missions qui lui sont confiées.

Desjardins a investi 250 000 $ pour aider à la réalisation du projet, qui permettra notamment d'économiser en ressources humaines et en temps de déplacement.