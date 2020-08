Le Quartier M du Groupe Robin à Saint-Hyacinthe franchit une nouvelle étape

La Ville de Saint-Hyacinthe a donné son aval hier à une modification du règlement d’urbanisme pour la première phase de développement urbain du Groupe Robin dans le district Bois-Joli. Plusieurs citoyens ont fait part de leurs observations quant au projet notamment, surtout en terme de densification du secteur et d'augmentation du trafic automobile.

Le nouveau développement urbain Quartier M serait situé entre le boulevard Casavant Est, la rue Girouard Est et l’avenue des Grandes-Orgues et serait échelonné sur plusieurs années.

Dans la première phase, il prévoit la construction de 176 unités.

Dans ce dossier, les citoyens peuvent demander la tenue de registres et s'il y a un nombre suffisant d'opposants, il pourrait y avoir un référendum.

En contrepartie, le Groupe Robin peut à son tour, en vertu de la Loi sur les élections déposer une pétition «positive» et une demande de renonciation référendaire qui comporterait un nombre suffisant de signatures valides et qui ferait en sorte qu'il n'y aurait pas de référendum à proprement dit.

Dans les cartons de l'entreprise, la 1re phase comporterait 3 immeubles locatifs avec piscine, potagers urbains, stationnements intérieurs, grands balcons avec rampe en verre.

Groupe Robin: Une vue en facade du Quartier M du Groupe Robin

En raison de la pandémie COVID-19, la Ville explique qu'elle n'a pu organiser une rencontre d’information pour les résidents de ce secteur mais une présentation vidéo a été faite par les acteurs du Groupe Robin et de la Ville. Il y a toutefois eu une consultation écrite sur le sujet.

Hier, au conseil, des citoyens du secteur ont manifesté leur dissidence au projet quant à la zone tampon du projet, le respect de l'environnement, la hauteur des édifices construits et la crainte d'une augmentation du trafic.

Des citoyens des zones contigües du projet ont aussi fait valoir leurs points.

En réponse aux questions, le maire Claude Corbeil croit qu'il s'agit d'une réponse mûrie du conseil.

«Pourquoi nous avons décider de l'avant? Ce projet répond aux attentes du conseil en matière de développement, d'environnement. C'est un projet d'ensemble et c'est la première étape. Oui des gens ne sont pas d'accord et d'autres le sont et étant donné que nous représentons l'ensemble des citoyens, c'est ce qui nous amène à aller de l'avant avec cette décision»

Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe