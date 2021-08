Le réaménagement de la route 104 à quatre voies va de l'avant

C'était attendu par de nombreux maires et automobilistes: les appels d'offres pour le réaménagement de la route 104 à 4 voies, entre Saint-Jean et La Prairie, vont de l'avant. Entre 18 000 et 20 000 véhicules circulent sur ce tronçon particulièrement dangereux de la région.

La configuration des accès des voies secondaires sera aussi revue.

Les piétons seront aussi plus en sécurité de nouvelles traverses piétonnes à certains endroits, il y aura des aménagements pour le passage des véhicules hors route et des véhicules agricoles.

Pour l'instant, le gouvernement n'entrevoit pas créer des voies réservées, comme ce sera le cas ailleurs, notamment sur l'autoroute 20 ou la 30.

Les coûts des travaux du réaménagement et l'échéancier des travaux ne sont pas encore connus.

Le projet est déjà sur la liste des priorités du gouvernement avec le projet de loi 61, visant à ce que 31 projets se fassent en accéléré dans la région.

« Je m'étais engagé à régler le problème de la route 104 et la solution que nous proposons comporte de nombreux avantages, qui faciliteront les déplacements à l'heure de pointe et qui permettront aux résidents de La Prairie d'accéder plus facilement au chemin Saint-Jean. De plus, l'aménagement proposé réduira le temps d'attente des usagers. Mission accomplie! » Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Prairie

Un dossier qui traine depuis longtemps

Le maire de La Prairie Donat Serres a maintes fois pressé le gouvernement d'agir avec l’arrivée en 2021 du REM, qui augmentera le trafic sur la 104. Il était même un peu sceptique quant aux intentions du gouvernement, après toutes ces années.

Depuis 2003, on note au moins 450 accidents entraînant des blessés, pour la portion sur le chemin de Saint-Jean.

13 résolutions en ce sens ont été adoptées par le conseil de Ville depuis que Donat Serres est maire pour amener le gouvernement à agir, appuyées notamment par des municipalités environnantes, comme Saint-Philippe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Carignan.