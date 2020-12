Le RécréoParc de Sainte-Catherine veut devenir un incontournable, pandémie ou pas

Malgré les restrictions liées à la COVID-19, le RécréoParc de Sainte-Catherine veut en faire un attrait majeur et attirer de plus en plus de familles du Grand Montréal en 2020 et 2021. Les activités seront gratuites dès la mi-janvier mais dans le plus grand respect des consignes de santé publiques quant à la capacité d'accueil et à l'hygiène sur le site.

La direction lance les Rendez-vous polaires à la mi-janvier pour recréer l'ambiance que l'on peut vivre lors de la Fête des neiges du Parc Jean-Drapeau.

L'accès au site sera d'ailleurs gratuit de 9 heures à 21 heures et il sera possible de louer de l'équipement à moindre coût. Évidemment, dans l'intervalle, le parc doit respecter une capacité maximale de visiteurs.

Au menu, il y aura de la glissade sur neige illuminée, sentier de patins illuminé sur un demi-kilomètre, sentier de raquettes aménagé sur 2,5 kilomètres et de ski de fond sur 10,4 kilomètres (le long du Fleuve, un tracé qui a quadruplé).

On souhaite aussi s'assurer d'une ambiance musicale à certains moments et il y aura un café-resto extérieur les samedis et dimanches.

Il pourrait aussi y avoir des feux d'artifices à certains moments.

Le sentier de ski de fond qui longe le fleuve Saint-Laurent voit son tracé quadrupler en 2020- 2021.

L'événement se tiendra jusqu'à la mi-février