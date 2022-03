Le refuge Proanima héberge les animaux de réfugiés ukrainiens

Il y a différentes façons de venir en aide aux ressortissants ukrainiens: que ce soit par des dons à la Croix-Rouge ou encore en devenant une famille d'accueil. Le populaire refuge animalier Proanima, présent à Boucherville et Saint-Jean a décidé d'héberger «temporairement» les animaux de compagnie des réfugiés qui arriveront dans la région pour fuir la guerre.

Le refuge propose aux réfugiés un nouveau service: celui d'offrir la nourriture et l'hébergement aux animaux, pour leur permettre de retrouver une vie plus stable et de régler certains tracas.

Ce même service s'applique déjà aux personnes vulnérables ou qui vivent des moments difficiles: par exemple, pour les personnes victimes de violence conjugale, les personnes qui sont hospitalisées, qui ont vécu une situation d'urgence comme un incendie.

Et ca tombe à point: généralement, c'est au printemps et au début de l'été que le refuge est en surcapacité, particulièrement avec les chats.

Depuis l'annonce, hier, sur les médias sociaux, beaucoup de gens s'informent de ce service, également très pertinent pour les personnes vivant une situation difficile.

S'il est incapable de prendre un charge un animal, le refuge référera à un autre organisme.

D'ailleurs, si vous êtes en contact avec un Ukranien qui pense venir s'établir dans la région, vous pouvez appeler directement au 1-833-445-2525 pour voir si le service est offert.

Carole Lacasse est directrice du service à la clientèle chez Proanima.