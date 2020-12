Le service 211 maintenant offert partout aux citoyens de la Montérégie

Le 211, qui informe les citoyens sur une multitude de programmes communautaires, services gouvernementaux est maintenant accessible partout au Québec et en Montérégie. Depuis le début de pandémie, les appels ont explosé alors que plusieurs personnes ne savent plus où donner de la tête quand il s'agit de services de première nécessité.

Grâce à ce déploiement, les 40 % de Québécois qui n'avaient pas encore accès au service pourront désormais appeler au 211 pour trouver les ressources près de chez eux.

C'est une mine d'informations importantes qui vient compléter l'offre en première ligne du 811, du 911 notamment.

C'est grâce au soutien du programme fédéral du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire.

Il était accessible pour les villes de la Montérégie qui font partie de la Communauté métropolitaine de Montréal mais n'était pas offert ailleurs, notamment en milieu rural et dans dans d'autres grands centres de la région

On peut notamment s'informer sur l'aide alimentaire et matérielle, le soutien au logement et à la recherche d'emploi, l'aide en santé mentale et les services gouvernementaux.

C'est disponible 7 jours sur 7 et disponible en 200 langues et un répertoire permet de géolocaliser les organismes, les besoins sociaux. Avec l'information du public on peut aussi bonifier le service en ligne.

En Montérégie, au 211qc.ca, on peut aussi discuter avec un professionel en ligne via le clavardage surtout en pandémie

Pierrette Gagné, gestionnaire au 211 pour le Grand Montréal, explique que le 211 n'était pas accessible partout en Montérégie et que depuis de la pandémie, les demandes sont en hausse.

«Avec la pandémie, il est difficile de quantifier la hausse mais les besoins des gens ont explosé tout comme les appels. C'était déjà déployé dans le Grand Montréal mais maintenant accessible dans les MRC de la Montérégie depuis le 9 décembre. C'est un complément important qui permet aux organismes de se faire connaître et de sortir bien des gens de situations précaires de toutes sortes. C'est grâce à l'aide du fédéral que c'est maintenant disponible» Pierrette Gagné, gestionnaire Service 211 Grand Montréal

Centraide Richelieu-Yamaska-Le service 211 devient un complément important en Montérégie au 811 et 911.