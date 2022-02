Le taux de chômage est en baisse depuis 3 mois en Montérégie

Même si au Québec le taux de chômage a grimpé de 0,7% pour atteindre 5,4% en janvier, en Montérégie la situation est tout autre alors que plusieurs entreprises embauchent en ce début d'année, particulièrement dans le manufacturier.

Il s'est perdu environ 200 000 emplois au Canada ces dernières semaines, particulièrement au Québec et en Ontario. Les jeunes et les femmes ont été les plus touchés par les mises à pied, selon les derniers chiffres de Statisque Canada.

Au Québec, la présence d'Omicron, les fermetures liées aux mesures sanitaires ont fait en sorte que 63 000 emplois ont été perdus en janvier.

En Montérégie, du 9 janvier à aujourd'hui, le taux s'établit à 4,1%, alors qu'il était à 13,1% pour la même période en 2021.

Il est même en baisse de 0,5% par rapport au mois précédent, soit du 5 décembre au 8 janvier.

Les travailleurs et travailleuses des secteurs de l'hébergement, de la restauration sont ceux qui ont le plus écopé, par contre il s'est crée de l'emploi dans le manufacturier et dans le domaine de la santé.