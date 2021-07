Le Vaccibus part à la rencontre des vacanciers en Montérégie

Un «Vaccibus» du Réseau de Transport de Longueuil sillonnera les routes et événements de la Montérégie-Centre pour vacciner un maximum de citoyens contre la COVID-19. La clientèle des 18-29 ans est particulièrement ciblée dans la région puisqu'il il y a un recul par rapport à d'autres tranches d'âge.

Les mardis, vendredis et samedis, il se rendra dans des quartiers différents de villes du territoire du CISSS Montérégie-Centre, comme Brossard, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Venise-en-Québec.

À chaque trajet ou événement, on pourra vacciner entre 180 et 200 personnes.

Les bancs de l'autobus ont été retirés pour créer un espace pour la préparation des vaccins, l'évaluation et la vaccination.

L'itinéraire sera établi pour se rendre en priorité dans les lieux où moins de gens sont vaccinés et ce sera sans rendez-vous.

Carine Sauvé est directrice de la vaccination au CISSS de la Montérégie-Centre.

«Ce sont les 18-39 ans qui sont les moins vaccinés à l'heure actuelle, ce sont eux qu'il faut rejoindre, c'est donc une très belle collaboration pour le RTL. 82% des 12 ans et plus des gens du territoire ont recu une première dose. Pour les 12 ans et plus, pour la deuxième dose, on tombe à 42%. La cible est de rejoindre les gens dans leurs quartiers, les inciter à prendre une décision, devancer la deuxième dose quand cela est possible et s'approcher le plus près possible du 100%»

Carine Sauvé, directrice de la vaccination CISSS Montérégie-Centre