Les acteurs économiques des Maskoutains et de la Vallée-du-Richelieu mobilisés

Les acteurs économiques de la MRC des Maskoutains et de la Vallée-du-Richelieu ne se laissent pas abattre par l'ampleur de la crise de la COVID-19, loin de là.

À Saint-Hyacinthe, moins d’une semaine après le resserrement des mesures du Québec, Saint-Hyacinthe Technopole a dressé un premier portrait des répercussions de la crise de la COVID-19.

On y apprend que les secteurs commercial et touristique sont durement touchés par ces mesures de confinement mais que l'organisme reste disponible pour épauler les entreprises.

Au niveau du tourisme, 191 congrès et événements privés ont dû être annulés ou reportés, de même que plus de 80 spectacles et événements sportifs ou culturels.

Le secteur industriel maskoutain résiste avec 60 % des entreprises qui maintiennent complètement leurs opérations contre 40 % qui fermaient temporairement.

André Barnabé est directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole et assure que l'organisme est disponible à aider les entreprises à traverser la crise.

«L'agroalimentaire est l'un des domaines essentiels dans la région, les entreprises de fabrication ont des défis de main d'oeuvre et d'approvionnement et il y a une explosion de la demande de produits mais c'est moins «marqué» au niveau de l'aide financière demandée. Plus que jamais il faut rappeler l'importance de l'achat local lorsque c'est possible. Premièrement, nous sommes en contact avec tous les ministères. La plupart des programmes, pas tous mais beaucoup d'entre eux, passent par votre institution financière. Pour l'instant, le fin détail de chacun des programmes gouvernementaux n'est pas connu mais vous pouvez être assurés que nous publierons toutes ces informations sur notre site lorsque ce sera disponible. De toute évidence, la grande majorité souhaite s'en prévaloir. Les gouvernements ont pris les grands moyens. La responsabilité est maintenant de s'en prévaloir et de nous contacter au besoin.» André Barnabé, directeur général Saint-Hyacinthe Technopole

Des livraisons au Marché public

Par ailleurs, bonne nouvelle: Saint-Hyacinthe Technopole annonce la mise en opérations d’un service de livraison à domicile pour les clients des marchands permanents du 1555 Marché public.

Plusieurs d'entre eux étaient dans l'incertitude la plus totale avec les fermetures annoncées par le gouvernement.

Pour Sylvain Gervais de Saint-Hyacinthe Technopole, il s'agissait de répondre à un besoin essentiel exprimé par la communauté d'avoir accès à leurs commerces de proximité. Il n'est pas exclu que ce service soit étendu, ultérieurement, à d'autres commerces.

Cette initiative a été rendue possible grâce à la généreuse participation de Buropro Citation de Saint-Hyacinthe qui a rendu son véhicule de livraison disponible gratuitement.

Vous devez toutefois contacter votre marchand et c'est lui qui se chargera de coordonner la livraison de 15h à 19h du lundi au vendredi.