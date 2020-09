Les activités à la polyvalente Hyacinthe-Delorme perturbées en raison de 15 cas de COVID-19

Il y a 15 cas positifs de coronavirus à la polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe depuis le 14 septembre. Résultat: 364 élèves de l'école sont en isolement «préventif» sur les 1949 élèves mais les activités se poursuivent.

Le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe a envoyé une missive aux parents concernés dans les derniers jours pour ces 15 cas mais la direction veut s'assurer que le virus ne se propage pas davantage.

Tous les élèves ou professeurs concernés proviennent du même groupe-classe, selon l'information diffusée par le Centre et ils sont en isolement pour 14 jours.

La polyvalente demeure nénamoins ouverte aux autres élèves.

Les élèves isolés recoivent de l'enseignement à distance par la plateforme «Team» selon un horaire défini, selon la régisseuse aux communications Esther Charette.

Dépistage préventif pour les autres

Les autres cas ont pu être exposés à d'autres jeunes à la polyvalente Hyacinthe-Delorme lors du transport scolaire où dans les aires communes et le Centre ne prend aucune chance, le temps que l'on fasse le dépistage des 364 élèves concernés.

Rien ne nous indique pour l'instant que des chauffeurs d'autobus ont pu contracter le coronavirus, le Centre de service nous mentionne que les cas sont contenus à l'intérieur des murs de l'établissement.

Le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe assure que toutes les consignes sanitaires sont appliquées et qu'elle suit de près la situation pour la reprise complète des activités et sans risque.

Selon la liste rendue publique par la santé publique et le ministère de l'Éducation, en date du 21 septembre, la Montérégie compte 10 centres de services où il y a eu au moins un cas depuis la rentrée. Certaines des écoles les plus touchées sont l'École Gerard-Filion de Longueuil, l'École Carignan-Soulières et le Collège Francais, campus de Longueuil.