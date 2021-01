Les agriculteurs de la Montérégie engagés dans la réduction des pesticides

Les producteurs agricoles de la Montérégie s'engagent avec les MRC de la région à limiter l'usage des pesticides dans la production et veulent engager un dialogue avec les citoyens. Déjà, sur une période de 10 ans de 2006 à 2017, la réduction de l'usage des pesticides a été de 14 % à l'échelle québécoise mais les producteurs sont désireux de faire plus.

Plusieurs villes interdisent d'ailleurs sur leur territoire les pesticides mais l'UPA Montérégie est consciente que le risque «0» n'existe pas et que l'élimination des pesticides dans les diverses productions est illusoire à court terme, en raison des normes de production assouplies dans certaines juridictions comme la Chine ou l'Inde.

Le ministère de l'Agriculture dispose aussi d'une stratégie précise pour favoriser l'utilisation de produits phytosanitaires homologués qui présentent moins de risque pour la santé humaine. Le Plan d'agriculture du gouvernement Legault 2020-2030 prévoit d'ailleurs une réduction des pesticides mais on ignore quels produits de remplacement seront proposés au agriculteurs de la région

L'UPA Montérégie souhaite donc engager le dialogue avec les citoyens et gens préoccupés par l'environnement, la qualité des cours d'eau de la région et soucieux de leur alimentation.



Par exemple, ces dernières années et pour faire contrepoids à l'usage de pesticides, des fermes familiales de la région ont pu expérimenter les techniques de dépistage dans leurs champs, ils ont intégré des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée en ciblant précisément les ennemis des plantes et leurs alliés.

Depuis 5 ans, les producteurs agricoles et chercheurs du Centre de recherche sur les grains ont fait 10 000 échantillons de sol dans toutes les régions du Québec, notamment en Montérégie, pour caractériser les insectes ravageurs des semis et trouver des alternatives pour les éliminer.

Jérémie Letellier est président de l'UPA Montérégie et explique que beaucoup de producteurs modernisent leurs pratiques à mesure que la recherche le permet, avec des produits moins polluants.