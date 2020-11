Les bières en canettes d'Unibroue produites à 100% à Chambly

L'entreprise Unibroue fera à 100% sa production de bières en canettes à son usine de Chambly, grâce à un investissement de 15 millions de dollars. Avec la COVID-19, la formation du personnel et l'aménagement des équipements ont amené leur lot de défis.

L'usine compte 99 employés et l'investissement vient consolider leur présence mais il n'est pas exclu, qu'à moyen terme, il y ait d'autres embauches.

Il faut savoir que depuis 1 an, les recettes des différentes marques d'Unibroue étaient transportées à l'usine de Sleeman à Guelph pour être mises en canettes.

Il semble toutefois, selon le directeur des opérations d'Unibroue Stéphane Lafrance que la demande est de plus en plus tournée vers les canettes et que la modernisation des procédés était devenue inévitable pour rester concurentiel dans l'univers brassicole.

«On peut facilement dire que deux tiers des bières vendues au Québec sont en canettes. C'est plus pratique pour le transport et ca répond aux besoins des consommateurs. Il fallait satisfaire à la demande qui est de plus en plus importante. Dans le moment, nous sommes à pleine vitesse à 350 canettes à la minute. La partie «embouteillage» s'est poursuivie pendant les changements et aménagements, nous avons isolé cette production pour faire les changements. C'était une importante adaptation en plus des défis de la COVID-19 où il fallait innover » Stéphane Lafrance, directeur des opérations Unibroue Chambly

Volume bientôt augmentée et défis de la pandémie

Stéphane Lafrance ne cache pas que cet investissement permettra très bientôt d'accroître le volume de production de l'usine.

Ca voudrait dire une augmentation des heures de production à moyen terme.

Et l'objectif de maintenir tous les emplois est maintenu. Et d'autres investissements viendront aussi pour la formation en main d'oeuvre et en recherche ou pour améliorer les équipements. Par ailleurs, avec la pandémie, les nouveaux aménagements ont pu être réalisés grâce à un important travail d'équipe et il a fallu revoir les échéanciers.

«Nous maintenons les emplois et n'excluons pas les augmenter dans le futur. Avec la pandémie, il faut dire qu'il a fallu de la souplesse et des ajustements importants: nous avons pris 3 mois pour le projet pour se réorganiser pour s'assurer de la sécurité des employés à Chambly. Il a fallu convertir des formations virtuelles avec des fabricants d'Europe avec les employés. Les syndiqués ont même accepté de déplacer leurs vacances pour suivre les formations» Stéphane Lafrance, directeur des opérations Unibroue Chambly

Unibroue-Stéphane Lafrance, directeur des opérations de l'usine Unibroue de Chambly